 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Персонал "Псковэнерго" обучат эффективным коммуникациям

Персонал Псковэнерго обучат эффективным коммуникациям

3 февраля 2017, 10:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО

Обсудить на форуме

103 просмотра

С февраля по апрель управление по работе с персоналом филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» организует проведение серии тренингов для сотрудников предприятия по  развитию коммуникационных навыков.
 
Обучение пройдут специалисты, непосредственно взаимодействующие с потребителями: сотрудники Центров обслуживания потребителей и диспетчеры. Занятия будут проводить опытные психологи.
 
На первом этапе планируется обучить четыре группы по 12 человек из Пскова и различных районов области. Программа обучения включает в себя тренировки по эффективному ведению телефонных переговоров в сложных конфликтных ситуациях.
 
Обучение построено на сочетании лекционного материала с практической отработкой полученных знаний. В ходе тренингов с помощью кейсов и ролевых игр будут моделироваться практические ситуации процесса переговоров. Часть упражнений будет записываться на видеокамеру для последующего просмотра и анализа.
 
- Коммуникация чрезвычайно важна для сотрудников диспетчерских служб и операторов «горячей линии», - считает начальник диспетчерской службы «Псковэнерго» Александр Федотов. – Во избежание серьезных последствий энергетики должны четко знать алгоритм цивилизованного решения различного рода конфликтных ситуаций при работе с потребителями, которые звонят в случае плановых или аварийных отключений электроэнергии.  Для этого мы отрабатываем методики эффективного взаимодействия и аргументации, навыки общения с «трудными» клиентами, приемы урегулирования конфликтов и переведения внешнего агрессивного воздействия в конструктивное русло.
 
Планируется, что в ближайшее время обучение по развитию коммуникационных способностей пройдет весь персонал, взаимодействующий с потребителями.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!