Потребление электроэнергии в ЕЭС России в январе 2017 года увеличилось на 1,0 % по сравнению с январем 2016 года

CABEX
3 февраля 2017, 10:00
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в январе 2017 года составило 100,4 млрд кВт•ч, что на 1,0 % больше объема потребления за январь 2016 года. Потребление электроэнергии в январе 2017 года в целом по России составило 102,5 млрд кВт•ч, что на 0,2 % больше, чем в январе 2016 года.
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии). С 1 января 2017 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Юга формируются с учетом Крымской энергосистемы. Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.
В январе 2017 года электростанции ЕЭС России выработали 102,0 млрд кВт•ч, что на 0,4 % больше чем в январе 2016 года. Выработка электроэнергии в России в целом в январе 2017 года составила 104,0 млрд кВт•ч, что на 0,1 % меньше выработки в январе прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в январе 2017 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 64,4 млрд кВт•ч, что на 1,6 % меньше, чем в январе 2016 года. Выработка ГЭС за первый месяц 2017 года составила 13,0 млрд кВт•ч (на 1,8% больше уровня 2016 года), выработка АЭС – 19,0 млрд кВт•ч (на 6,2 % больше уровня 2016 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,5 млрд кВт•ч (на 0,7 % больше уровня 2016 года).
Максимум потребления мощности в январе 2017 года составил 151 170 МВт, что выше максимума потребления мощности в январе 2016 года на 1,3 %. Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с низкой температурой воздуха в начале января 2017 года. Ее значение по ЕЭС России в период 6-10 января было ниже температурной нормы в среднем на 3,4°С.
Данные за январь 2017 года
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно января
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно января
2016 года, %
|
Восток (с учетом изолированных систем)
|
5,0
|
0,1
|
4,9
|
1,1
|
Сибирь (с учетом изолированных систем)
|
20,7
|
-2,6
|
20,8
|
-3,0
|
Урал
|
24,7
|
2,5
|
24,6
|
1,4
|
Средняя Волга
|
10,4
|
-6,9
|
10,3
|
3,1
|
Центр
|
22,9
|
2,1
|
23,0
|
1,0
|
Северо-Запад
|
10,9
|
2,2
|
9,2
|
-3,5
|
Юг
|
9,3
|
2,8
|
9,7
|
10,2