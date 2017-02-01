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Отраслевые новости: Энергетика

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в январе 2017 года увеличилось на 1,0 % по сравнению с январем 2016 года

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в январе 2017 года увеличилось на 1,0 % по сравнению с январем 2016 года

3 февраля 2017, 10:00
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в январе 2017 года составило 100,4 млрд кВт•ч, что на 1,0 % больше объема потребления за январь 2016 года. Потребление электроэнергии в январе 2017 года в целом по России составило 102,5 млрд кВт•ч, что на 0,2 % больше, чем в январе 2016 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии). С 1 января 2017 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Юга формируются с учетом Крымской энергосистемы. Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

В январе 2017 года электростанции ЕЭС России выработали 102,0 млрд кВт•ч, что на 0,4 % больше чем в январе 2016 года. Выработка электроэнергии в России в целом в январе 2017 года составила 104,0 млрд кВт•ч, что на 0,1 % меньше выработки в январе прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в январе 2017 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 64,4 млрд кВт•ч, что на 1,6 % меньше, чем в январе 2016 года. Выработка ГЭС за первый месяц 2017 года составила 13,0 млрд кВт•ч (на 1,8% больше уровня 2016 года), выработка АЭС – 19,0 млрд кВт•ч (на 6,2 % больше уровня 2016 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,5 млрд кВт•ч (на 0,7 % больше уровня 2016 года).

Максимум потребления мощности в январе 2017 года составил 151 170 МВт, что выше максимума потребления мощности в январе 2016 года на 1,3 %. Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с низкой температурой воздуха в начале января 2017 года. Ее значение по ЕЭС России в период 6-10 января было ниже температурной нормы в среднем на 3,4°С.

Данные за январь 2017 года

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно января
2016 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно января

2016 года, %

Восток (с учетом изолированных систем)

5,0

0,1

4,9

1,1

Сибирь (с учетом изолированных систем)

20,7

-2,6

20,8

-3,0

Урал

24,7

2,5

24,6

1,4

Средняя Волга

10,4

-6,9

10,3

3,1

Центр

22,9

2,1

23,0

1,0

Северо-Запад

10,9

2,2

9,2

-3,5

Юг

9,3

2,8

9,7

10,2

Компания: АО "СО ЕЭС"

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