Предприятия ЖКХ ЕАО наращивают многомиллионные долги перед энергетиками

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 февраля 2017, 09:33
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК
Общий долг предприятий ЖКХ в ЕАО перед ПАО «ДЭК» достиг более 98 млн. рублей и продолжает расти. Так, в Биробиджанском районе серьезные долги перед энергетиками имеют общества с ограниченной ответственностью «Уютный дом», «РСО Бирофельд», «Валдгейм ЖКХ». В Смидовичском районе в «черный список» неплательщиков вошли предприятия ЖКХ «Техстройресурс», «Сотрудничество», «Вымпел ДВ», «Аква-сервис». В Облученском районе задолжали за электроэнергию МУП «Теплоэнерго», общества с ограниченной ответственностью «Тритон», «Теплотехсервис», «Антар плюс», «Энергоресурс», «Теплоснабжение».
Проблема неплатежей со стороны предприятий ЖКХ является одной из наиболее острых для ПАО «ДЭК». В этом случае Энергосбыт ЕАО вынужден идти на крайние меры, в виде ограничений, при этом энергокомпания старается, чтобы применяемые санкции не сказывались на населении, которое исправно платит за коммунальные услуги.
- Дальневосточная энергетическая компания не может бесконечно выступать в качестве кредитора и продолжать бесплатно поставлять электроэнергию этим организациям. Такие меры как ограничение подачи электроэнергии, вызваны не только огромными неплатежами, но и нежеланием руководителей предприятий ЖКХ искать выход из критической ситуации – неоднократные обращения и предупреждения к должникам эффекта не возымели, - пояснил начальник оперативной службы по работе с неплательщиками филиала ПАО «ДЭК»-«Энергосбыт ЕАО» Сергей ИВАСЕНКО.
ПАО «ДЭК» - «Энергосбыт ЕАО» в очередной раз призывает руководителей предприятий-должников рассчитаться за потребленную электроэнергию и не подвергать риску надежность электроснабжения добросовестных потребителей своей платежной небрежностью.