РУСАЛ успешно завершил дебютное размещение еврооблигаций

CABEX
3 февраля 2017, 16:40
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РУСАЛ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ
ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает об успешном дебютном размещении еврооблигаций и получении привлеченных в результате размещения средств.
Срок погашения еврооблигаций, размещенных на сумму 600 млн долларов США, - 2022 год, ставка купона - составляет 5,125% годовых. Компания намерена направить привлеченные в результате размещения еврооблигаций средства на рефинансирование задолженности по предэкспортному синдицированному кредиту. Размещение еврооблигаций также позволит улучшить профиль долга компании.
«Спрос на пятилетние еврооблигации РУСАЛа был настолько высоким, что это позволило нам привлечь больший объем средств, чем мы изначально планировали. Несмотря на снижение купонной ставки на 25 базисных пунктов, подписка по книге заявок вдвое превысила объем выпуска. Мы рады также отметить диверсифицированную структуру инвесторов, в числе которых международные и региональные финансовые институты со всего мира. Успех этой сделки является подтверждением хорошего кредитного профиля РУСАЛа и доверия инвестиционного сообщества, поддерживаемого с момента первичного размещения акций компании несколько лет назад», – прокомментировал Владислав Соловьев, генеральный директор РУСАЛа.
Данное размещение имеет самую низкую купонную ставку по долларовым еврооблигациям для дебютного выпуска компании из России с рейтингом ВВ-/В+, а также самую низкую купонную ставку в мире среди размещений компаний из металлургического сектора с рейтингом В с 2008 года. География инвесторов сделки включает Великобританию (20%), США, Россию и Азию (по 19%), Швейцарию (8%), Германию и Австрию (7%), другие страны Европы (8%).
Организаторами размещения выпуска еврооблигаций стали J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc, выступающие глобальными координаторами и букраннерами, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, GPB-Financial Services Ltd, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, SIB (Cyprus) Limited, Société Générale, UBS Limited, UniCredit Bank AG, выступающие совместными букраннерами и глобальными координаторами, а также Совкомбанк в качестве соорганизатора.