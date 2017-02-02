"Севкавказэнерго" назвало злостных неплательщиков за электроэнергию

АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») составило антирейтинг организаций, имеющих по состоянию на 1 января 2017 года наибольшие долги перед гарантпоставщиком за потребленную электроэнергию.



Возглавляют список не с лучшей стороны отличившихся абонентов практически одни и те же неплательщики - МУП «Владикавказские тепловые сети» и МУП «Владикавказские водопроводные сети». Размер долгов данных предприятий - 250 млн руб. и 413 млн руб. соответственно. Это порядка половины общей суммы задолженности всех предприятий ЖКХ перед АО «Севкавказэнерго». В число крупных дебиторов попали также АО «ГУ ЖКХ» (17,2 млн руб.), СТ МУП «Коммунальщик» (15,7 млн руб.), МУП «Моздокские тепловые сети» (2,2 млн руб.).



Промышленные и непромышленные предприятия в общей сумме должны гарантпоставщику более 100 млн руб. В числе основных должников ОАО НПО «Бином» (6,3 млн руб.), ООО «АВИОР» (2,7 млн руб.), ООО «Экстракт-И» - (2,1 млн руб.), АМС МО Пригородный район (6,9 млн руб.), ООО «Торговые ряды» (2,8 млн руб.), ФГБУ «Ардонский лососевый рыбоводный завод» (2,8 млн руб.), СТ АО «Славянка» (2,7 млн руб.).



На протяжении всего года увеличивался долг еще одного злостного неплательщика - АО «Оборонэнергосбыт», и, в конечном итоге, достиг отметки в 70,8 млн руб. Данный абонент финансируется из федерального бюджета.



Переход на прямые договоры энергоснабжения с владельцами домов и земельных участков в садоводческих некоммерческих объединениях республики решил только часть проблемы, существующей у данной категории потребителей. Размеры задолженностей самих объединений продолжают расти и приближаются к отметке 100 млн руб. Критических размеров достигли долги СНО «Иристон» (21,6 млн руб.), СНО «Наука» (16,5 млн руб.), СНО «Учитель» (11 млн руб.), СНО «Терек» (6 млн руб.), СНО «Дружба» (5 млн руб.).



В 2016 году не отличались высокой платежной дисциплиной и некоторые потребители, финансируемые из местного бюджета. Так, новый 2017 год встретили с долгами за электроэнергию организации СТ ВМБУ «Владикавказские дороги» (3,2 млн руб.), АМО Алагирского городского поселения (1,5 млн руб.), ГБУ ФОК «Ледовая арена» (1,5 млн руб.).



По словам исполняющего обязанности управляющего директора АО «Севкавказэнерго» Казбека Хаблиева, растущий объем дебиторской задолженности потребителей Северной Осетии перед гарантпоставщиком, который на сегодняшний день превышает 1 млрд руб., не позволяет энергосбытовой компании своевременно расплачиваться с поставщиками на оптовом рынке.



«Мы не имеем права нарушать наши договорные обязательства по оплате, поэтому в ближайшее время намерены усилить работу с нашими должниками, применяя в их отношении все предусмотренные законом меры принудительного взыскания задолженности, включая ограничение энергоснабжения и судебные иски», - подчеркнул Хаблиев.