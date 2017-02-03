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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Студентам-энергетикам – об основах электробезопасности

Студентам-энергетикам – об основах электробезопасности

3 февраля 2017, 17:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В Ленинградском техническом колледже специалисты Ленинградского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу компаний ПАО «Россети») провели лекции по профилактике электротравматизма.

Студенты второго курса технического отделения колледжа, обучающиеся по специальности «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» стали участниками лекции на тему «Безопасность электромонтера – залог жизни и здоровья». Его цель – дать понятие о причинах и последствиях воздействия электрического тока на организм человека, о мерах по оказанию доврачебной помощи, о причинах и последствиях нарушений норм и правил техники безопасности. Для этого был задействован также манекен «Артур».

Кроме того, учащиеся получили информацию о видах электрических травм и влиянии величины электрического тока на исход поражения. В конце лекции студентам был показан видеофильм по электробезопасности.

– Я заметила, с каким интересом ребята слушали лекцию и активно обсуждали кадры показанного видеоролика, – говорит преподаватель колледжа Инга Мельникова. – В их будущей профессии соблюдение правил электробезопасности при выполнении работ не только важно, но и необходимо.

  Как подчеркнул директор Ленинградского филиала Роман Шеблаков, «между Ленинградскими электросетями и техническом колледжем установилось давнее сотрудничество. Студенты этого учебного заведения частые гости в стенах филиала. Дни открытых дверей, экскурсии на энергообъекты, непосредственное общение с энергетиками – все эти мероприятия помогают ребятам узнать много нового об энергетической отрасли».

– Лекция и видеоматериалы очень познавательны, – делятся впечатлениями студенты Даниил Кулаков и Алексей Николенко. – Мы еще раз убедились, что наш выбор профессии энергетика оказался правильным. Надеемся, что по окончании колледжа нас возьмут работать в Кубаньэнерго.

Отметим, что в 2016 году специалисты Ленинградского филиала обучили основам электробезопасности более 2500 детей и подростков. Лекции и уроки проведены в рамках программы «Безопасная энергетика» в 42 учебных заведениях в Ленинградском, Кущевском, Староминском, Ейском и Щербиновском районах Кубани.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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