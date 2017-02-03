Центр обслуживания потребителей филиала "Тулэнерго" в 2016 году принял более 17,6 тысяч человек

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 февраля 2017, 10:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО, ЦОК
Работа Центра обслуживания потребителей (ЦОП) филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2016 году получила положительную оценку со стороны клиентов.
Общее количество потребителей, обратившихся в ЦОП, составило 17611 человек. Из них: 11312 - были приняты специалистами при личном посещении, 704 – использовали почту и прочие каналы связи, 3971 - телефон и 1624 – подали заявки с помощью интернет – приемной и «личного кабинета» на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по адресу www.mrsk-cp.ru.
Следует отметить, что количество обращений через интерактивные сервисы продолжает расти, данный показатель увеличился по сравнению с 2015 годом на 35%.
Большинство заявок касалось сферы оказания услуг по технологическому присоединению. Кроме того, сотрудниками Центра были проведены 4262 консультации по вопросам деятельности сетевой организации.
С целью получения информации из «первых рук» и использования результатов анализа для проведения дальнейших корректирующих мероприятий по улучшению обслуживания специалистами ЦОП ежегодно проводится анкетирование. В 2016 году в опросе участвовало 108 клиентов. Кроме того, потребители использовали интерактивный способ голосования при помощи анкеты, размещенной на сайте. Все участники анкетирования выразили удовлетворенность качеством обслуживания.
Напомним, что Центр обслуживания потребителей филиала «Тулэнерго» предоставляет своим клиентам возможность свободного выбора любого из трех типов каналов информационного взаимодействия (очного, заочного и виртуального) в зависимости от индивидуальных возможностей и предпочтений.
Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы следует обращаться в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), к сотрудникам Центра по обслуживанию потребителей филиала «Тулэнерго» в Туле по телефону (4872) 73-04-29.