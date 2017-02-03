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Отраслевые новости: Энергетика

"Т Плюс Самара" пресекает коррупцию среди своих сотрудников

Т Плюс Самара пресекает коррупцию среди своих сотрудников

3 февраля 2017, 17:16
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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29 декабря 2016 г. при получении меченных денежных купюр за актирование неисполненных подрядчиком работ были задержаны два сотрудника Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Следственное мероприятие было проведено УЭП и ПК ГУ МВД по Самарской области при поддержке Службы безопасности «Т Плюс Самара». Задержанные сотрудники были 30.12.2016 уволены из компании, а 01.02.2017 Следственным комитетом РФ по Самарской области против них было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. п. «а, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ.

Службой безопасности «Т Плюс» на регулярной основе ведется системная работа по пресечению нарушений законодательства и противодействию злоупотреблениям служебными полномочиями со стороны менеджмента.

Просим сообщать о выявлении фактов противоправных действий должностными лицами «Т Плюс Самара» или потенциальной возможности таких проявлений, призываем передавать соответствующую информацию на «Горячую линию» ПАО «Т Плюс».

т. 8 (800) 700-06-06

hotline@tplusgroup.ru

Все сообщения будут проверены максимально тщательно с соблюдением требований анонимности и конфиденциальности.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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