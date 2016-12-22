В 2017 году филиал "Мордовэнерго" продолжит строительство значимых энергетических объектов

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 февраля 2017, 14:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОРДОВЭНЕРГО
В рамках программы по подготовке объектов электросетевой инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018г. в г. Саранск завершено строительство энергетического производственно-технологического комплекса - сооружения подстанции (ПС) «Посоп» 110/10 кВ. В 1 квартале 2017 года запланирован ввод объекта в эксплуатацию.
Также в 1 квартале текущего года в рамках инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» запланировано строительство объектов технологического присоединения: двух кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Посоп» для электроснабжения футбольного стадиона «Мордовия Арена», двух кабельных линий КВЛ-10 кВ для электроснабжения саранского аэропорта.
Продолжится реализация строительства значимых объектов технологического присоединения. Среди них выполнение проектно-изыскательских работ на возведение энергетического производственно-технологического комплекса-сооружения - подстанции «Дракино» 110/10 кВ в Ковылкинском районе Республики Мордовия. Работы будут проводиться в рамках государственного контракта, который предполагает строительство подстанции мощностью 2х6,3МВА, а также строительство двух отпаек от ВЛ 110кВ до вновь строящейся ПС 110/10кВ «Дракино». В январе 2017 года завершены работы по объекту инвестиционной программы «Строительство КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ и ТП 10/0,38 кВ для электроснабжения индивидуальных жилых домов в селе Булгаково, Кочкуровского района.