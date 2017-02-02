 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В МОЭСК проходит испытание инновационного отечественного электрооборудования

В МОЭСК проходит испытание инновационного отечественного электрооборудования

3 февраля 2017, 11:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР, ИЗОЛЯТОР

Обсудить на форуме

93 просмотра

МОЭСК, Электроизолятор, изолятор

В МОЭСК (входит в ГК «Россети») принято в опытно-промышленную эксплуатацию инновационное оборудование. Это подвесная стержневая фарфоровая изоляция отечественного производства, которую по новой технологии выпускает ООО «Гжельский завод «Электроизолятор».

Новое оборудование в количестве 27 шт. установлено в преддверии 2017 года на воздушной линии 35 кВ «Кучино – Чёрная» филиала МОЭСК «Восточные электрические сети».

В отличие от гирлянды тарельчатых изоляторов подвесная стержневая фарфоровая изоляция имеет значительно меньший вес – примерно на треть. За счет этого уменьшается нагрузка на опору. Ещё одним достоинством новой изоляции является ее прочность и повышенная устойчивость к механическим повреждениям, что в свою очередь снижает эксплуатационные затраты.

Вместе с тем можно отметить компактность изоляции и ее эстетичный внешний вид, чем также обусловлена ее установка в данной местности:  ВЛ «Кучино – Чёрная» располагается в черте городского округа Балашиха, по ней осуществляется энергоснабжение крупного микрорайона Железнодорожный.

Как уточнил начальник управления высоковольтных линий электропередачи ПАО «МОЭСК» Яков Ткачук, опытно-промышленная эксплуатация нового оборудования, как правило, продолжается в течение года. По ее результатам на секции научно-технического совета компании будет принято решение о возможности дальнейшего применения подвесной стрежневой фарфоровой изоляции от названного производителя на объектах ПАО «МОЭСК».

Компания: ПАО "МОЭСК"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!