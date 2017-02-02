В МОЭСК проходит испытание инновационного отечественного электрооборудования

CABEX
3 февраля 2017, 11:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР, ИЗОЛЯТОР
В МОЭСК (входит в ГК «Россети») принято в опытно-промышленную эксплуатацию инновационное оборудование. Это подвесная стержневая фарфоровая изоляция отечественного производства, которую по новой технологии выпускает ООО «Гжельский завод «Электроизолятор».
Новое оборудование в количестве 27 шт. установлено в преддверии 2017 года на воздушной линии 35 кВ «Кучино – Чёрная» филиала МОЭСК «Восточные электрические сети».
В отличие от гирлянды тарельчатых изоляторов подвесная стержневая фарфоровая изоляция имеет значительно меньший вес – примерно на треть. За счет этого уменьшается нагрузка на опору. Ещё одним достоинством новой изоляции является ее прочность и повышенная устойчивость к механическим повреждениям, что в свою очередь снижает эксплуатационные затраты.
Вместе с тем можно отметить компактность изоляции и ее эстетичный внешний вид, чем также обусловлена ее установка в данной местности: ВЛ «Кучино – Чёрная» располагается в черте городского округа Балашиха, по ней осуществляется энергоснабжение крупного микрорайона Железнодорожный.
Как уточнил начальник управления высоковольтных линий электропередачи ПАО «МОЭСК» Яков Ткачук, опытно-промышленная эксплуатация нового оборудования, как правило, продолжается в течение года. По ее результатам на секции научно-технического совета компании будет принято решение о возможности дальнейшего применения подвесной стрежневой фарфоровой изоляции от названного производителя на объектах ПАО «МОЭСК».