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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Тулэнерго" действует система высокоскоростных каналов связи и передачи данных

В Тулэнерго действует система высокоскоростных каналов связи и передачи данных

3 февраля 2017, 16:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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В филиале «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» успешно функционирует система современных высокоскоростных каналов связи и передачи данных. Эта сеть напрямую связывает управление филиала, производственные отделения и районы электрических сетей с объектами электросетевого комплекса, в частности, со всеми подстанциями 35-110 кВ.

Напомним, что в зоне ответственности «Тулэнерго» работает 171 подстанция 35-110 кВ с установленной  трансформаторной мощностью  4,194 тыс. МВА. Все подстанции оснащены автоматизированными системами мониторинга и управления.

В настоящее время комплекс информационных технологий филиала «Тулэнерго» обеспечивает непрерывную наблюдаемость этих энергообъектов и создает возможность передачи технологической информации на все уровни принятия решений (диспетчерская служба района электрических сетей – Центр управления сетями филиала – региональный Системный оператор ЕЭС и т.д.).

Еще одним преимуществом использования автоматизированных систем мониторинга и управления (совместно с каналами связи) является снижение числа аварийных ситуаций и отклонений режимных параметров от плановых. Это достигается за счет осуществления мониторинга параметров энергопотребления, состояния схемы электроснабжения и рабочих диапазонов работы оборудования.

Кроме того, осуществляется оперативная и аварийная диагностика состояния объектов передачи и распределения электроэнергии.  Ремонтный и обслуживающий персонал своевременно получает информацию о возникновении  неисправностей, что позволяет  снизить эксплуатационные расходы, улучшить учет и минимизировать потери при передаче электрической энергии.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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