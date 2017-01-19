В "Тулэнерго" действует система высокоскоростных каналов связи и передачи данных

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
3 февраля 2017, 16:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
В филиале «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» успешно функционирует система современных высокоскоростных каналов связи и передачи данных. Эта сеть напрямую связывает управление филиала, производственные отделения и районы электрических сетей с объектами электросетевого комплекса, в частности, со всеми подстанциями 35-110 кВ.
Напомним, что в зоне ответственности «Тулэнерго» работает 171 подстанция 35-110 кВ с установленной трансформаторной мощностью 4,194 тыс. МВА. Все подстанции оснащены автоматизированными системами мониторинга и управления.
В настоящее время комплекс информационных технологий филиала «Тулэнерго» обеспечивает непрерывную наблюдаемость этих энергообъектов и создает возможность передачи технологической информации на все уровни принятия решений (диспетчерская служба района электрических сетей – Центр управления сетями филиала – региональный Системный оператор ЕЭС и т.д.).
Еще одним преимуществом использования автоматизированных систем мониторинга и управления (совместно с каналами связи) является снижение числа аварийных ситуаций и отклонений режимных параметров от плановых. Это достигается за счет осуществления мониторинга параметров энергопотребления, состояния схемы электроснабжения и рабочих диапазонов работы оборудования.
Кроме того, осуществляется оперативная и аварийная диагностика состояния объектов передачи и распределения электроэнергии. Ремонтный и обслуживающий персонал своевременно получает информацию о возникновении неисправностей, что позволяет снизить эксплуатационные расходы, улучшить учет и минимизировать потери при передаче электрической энергии.