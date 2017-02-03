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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За полгода недобросовестным потребителям АО "Карачаево-Черкесскэнерго" начислено почти 6 миллионов рублей пени

За полгода недобросовестным потребителям АО Карачаево-Черкесскэнерго начислено почти 6 миллионов рублей пени

3 февраля 2017, 15:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО

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С августа 2016 года по январь 2017 года АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») начислило абонентам, просрочившим платежи за потребленную электроэнергию, около 5,9 млн руб. пени. Из этой суммы около 1,3 млн руб. пени начислено населению и около 4,6 млн руб. – потребителям-юридическим лицам.

Этих денег хватило бы, чтобы в течение месяца обеспечить электроэнергией население, к примеру, Хабезского или Урупского района.

В счет оплаты пени за полгода на счет АО «Карачаево-Черкесскэнерго» от абонентов частного сектора и юридических лиц  поступило около 664,6 тыс. руб. Из этой суммы 613,8 тыс. руб. пени было оплачено населением, а около 50,8 тыс. руб. – юридическими лицами. Такая диспропорция свидетельствует о том, что жители республики более ответственно отнеслись к погашению начисленных сумм.

Руководство АО «Карачаево-Черкесскэнерго» напоминает, что все потребители должны своевременно и полностью производить платежи за энергоресурс. Если бытовой потребитель допускает просрочку платежа на 2-3 месяца, ему начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России. Если платеж просрочен на 4 месяца и более, пеня возрастает до 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, что составляет 23% годовых.

Юридическим лицам также начисляется пеня с первого дня просрочки платежей в соответствии с условиями договоров электроснабжения.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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