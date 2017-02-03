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Отраслевые новости: Энергетика

Современные энергоблоки "Т Плюс Самара" прошли жесткий отбор рынка НПРЧ

Современные энергоблоки Т Плюс Самара прошли жесткий отбор рынка НПРЧ

3 февраля 2017, 14:54
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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С начала 2017 года три газотурбинные установки Новокуйбышевской ТЭЦ-1 приступили к работе на рынке нормированного первичного регулирования частоты (НПРЧ) в энергосистеме России. Таким образом, уже вторая электростанция Самарского филиала «Т Плюс» прошла конкурентный отбор АО «СО ЕЭС» по предоставлению услуги НПРЧ: данный вид услуг с 2016 года оказывает Сызранская ТЭЦ.

Нормированное первичное регулирование частоты – один из видов системных услуг, необходимый для обеспечения стабильной частоты тока 50 Гц в энергосистеме страны. В случае резкого роста спроса на электроэнергию или аварийных остановов каких-либо электростанций именно за счет экстренной загрузки или разгрузки генерирующего оборудования игроков НПРЧ происходит нивелирование отклонений частоты в единой энергосистеме. А потому к подобным источникам выдвигаются повышенные требования к надежности и соблюдению режима работы.

Примечательно, что энергетические мощности Новокуйбышевской ТЭЦ-1 стали первыми газотурбинными установками на рынке НПРЧ. Для этого сотрудникам Самарского филиала «Т Плюс» потребовалось первыми в стране сертифицировать новый для рынка вид генерирующего оборудования. Стандарт АО «СО ЕЭС», устанавливающий технические требования, предъявляемые к газотурбинным установкам для их участия в нормированном первичном регулировании частоты, был опубликован в сентябре 2016 года. Особенностью работы ТЭЦ-1 на рынке НПРЧ станет тот факт, что каждая газотурбинная установка будет в течение года выдерживать свой индивидуальный график генерации, в зависимости от требований Системного оператора.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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