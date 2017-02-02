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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Вадим Локтин согласован на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО "МРСК Урала"

Вадим Локтин согласован на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО МРСК Урала

3 февраля 2017, 11:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА

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 Совет директоров ОАО «МРСК Урала» согласовал кандидатуру Вадим Локтина  на должность технического руководителя компании.

Вадим Локтин родился 13 мая 1969 года в г. Алатырь Чувашской республики.

С 1987 по 1989 годы проходил службу в армии. Окончил Уральский политехнический институт (ныне УрФУ им. Б.Н.Ельцина) по специальностям «Электропривод и автоматизация промышленных установок» (1993) и «Менеджмент» (2002).

Свою карьеру в электроэнергетике Вадим Локтин начал в 1994 году в Чусовских электрических сетях «Пермэнерго», где прошёл путь от инженера-технолога службы подстанций до начальника производственно-технического отдела.

С 2005 по 2007 год работал заместителем начальника службы электрических сетей, начальником производственно-технического управления, заместителем главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальником Центра управления сетями «Пермэнерго».

С декабря 2007 года по ноябрь 2014 году являлся главным инженером Пермских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».

С ноября 2014 года по октябрь 2015 года Вадим Локтин работал в энергосистеме в должности заместителя директора - главного инженера филиала «Челябэнерго».

С октября 2015 года по ноябрь 2016 года он занимал должность заместителя директора - главного инженера филиала «Пермэнерго».

Вадим Локтин приступил к выполнению своих обязанностей в исполнительном аппарате ОАО «МРСК Урала» с 1 декабря 2016 года с статусе и.о. первого заместителя генерального директора – главного инженера.

Решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» его кандидатура согласована на должность технического руководителя компании.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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