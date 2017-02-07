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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Севкавказэнерго" оперативно восстановили электроснабжение Республики Южная Осетия

Энергетики Севкавказэнерго оперативно восстановили электроснабжение Республики Южная Осетия

7 февраля 2017, 10:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

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6 февраля в 10.11 мск произошло аварийное отключение линии электропередачи 110 кВ «Нузал – Фиагдон», проходящей в высокогорной местности Алагирского ущелья, оно же оказалось причиной погашения подстанций «Унал», «Мизур», «Нузал», «Верхний Згид», «Зарамаг» «Северный портал», которые обеспечивают электроэнергией Южную Осетию и часть Алагирского района Северной Осетии.

Общая отключенная мощность составила 33,5 МВт. В результате обесточенными оказались, в основном, потребители Южной Осетии и небольшая часть населения в Алагирском районе Северной Осетии.

Благодаря оперативности и профессионализму энергетиков филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» уже через 30 минут электроснабжение всех обесточенных потребителей было переведено на резервную линию, все потребители были запитаны.

На место предполагаемого повреждения линии электропередачи направлена бригада центральной службы технической эксплуатации и организации ремонтов энергокомпании, которая приступила к аварийно-восстановительным работам.

По предварительным данным, повреждение высоковольтной линии связано со сходом снежной лавины.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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