Глеб Никитин: политика импортозамещения – переходная ступень к экспортоориентированной политике

На площадке «Деловой России» прошло заседание Общественно-делового совета при Проектном комитете по основному направлению стратегического развития России «Международная кооперация и экспорт». Темой мероприятия стал мониторинг реализации приоритетных проектов в рамках данного направления, а также возможностям их дальнейшего развития.



Во встрече приняли участие первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин, замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко, президент «Деловой России» Алексей Репик, глава Российского экспортного центра Пётр Фрадков, представители компаний «Росагромаш», «Северсталь» и «Росатом».



"Разрабатывая приоритетные проекты, мы, безусловно, провели анализ накопленного потенциала в сфере возможного наращивания экспорта, наличия зарубежных партнеров, состояния дилерских центров, узнаваемости наших брендов за рубежом. Во-вторых, проанализировали загрузку отраслей на текущий момент. Третьим определяющим фактором стало наличие в них признаков «якорности» для других отраслей. Мы очень надеемся, что приход таких компаний на соответствующие зарубежные рынки подтянет и объемы производства, и экспорта", - сказал Глеб Никитин.



Он особо подчеркнул, что наличие четырёх отраслей (автомобилестроение, гражданское авиастроение (вертолетостроение), сельскохозяйственное и железнодорожное машиностроение), на которых сделан акцент в проекте, не означает «пренебрежение другими отраслями».



"При разработке отраслевых стратегий в ближайшее время мы, безусловно, будем учитывать потребности всех отраслей промышленности. Если говорить о самых приоритетных из приоритетных, то это также энергетическое и нефтегазовое машиностроение, медицинские изделия, фармацевтика", - сказал первый замминистра.



Глеб Никитин напомнил, что инициированная в 2014 году политика импортозамещения в России понималась с самого начала как переходная ступень к экспортоориентированной политике.



«Предполагалось, что любой успешно реализованный проект по импортозамещению в будущем станет экспортно-ориентированным производством», – сказал он.



Президент «Деловой России» Алексей Репик, в свою очередь, заметил, что пока круг компаний, которые заинтересованы в экспорте, довольно узок.



«В то же время, мы должны понимать, что емкость нашей системы поддержки нужно наращивать уже сейчас. Программа импортозамещения сработала хорошо в целом ряде отраслей и начинает давать свои плоды. Однако насыщение внутреннего рынка – только первый этап развития. Рынок насыщается, а компании начинают декларировать готовность попробовать силы на внешних рынках. Здесь первый шаг – самый сложный, и он почти всегда требует поддержки», - отметил он.



По его словам, система поддержки работы на внешних рынках должна быть готова к росту числа заинтересованных в ней компаний.



Как отметил глава АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков, в настоящее время организация работает по четырем основным направлениям: поддержка выставок, ярмарок, бизнес-миссий в рамках субсидии на продвижение продукции на внешние рынки, а также субсидии, связанной с продвижением продукции агропромышленного комплекса. Еще одно направление работы – запуск системы регулярного мониторинга условий осуществления экспортной деятельности.



"Новая система позволит собрать данные о проблемах, с которыми сталкиваются экспортеры при работе не внешних рынках. Следующим этапом должна стать разработка отраслевых экспортных стратегий, в этой работе должны принять участие как федеральные органы исполнительной власти, так и все отраслевые организации. Наконец, четвертое направление – разработка нормативно-правовых актов для улучшения регуляторной среды и снятия административных барьеров при выходе компаний на новые рынки", - сказал Петр Фрадков.



Он напомнил, что «Российский экспортный центр», кроме того, совместно с Минпромторгом России разрабатывает механизмы компенсации части затрат на транспортировку экспортируемой продукции, субсидирования систем послепродажного обслуживания и компенсации части затрат на регистрацию на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности.



Напомним, старт приоритетному направлению "Международная кооперация и экспорт" был дан на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 г., когда был одобрен перечень основных направлений стратегического развития страны до 2018 г. и на период до 2025 года.