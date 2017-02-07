Крым намерен перейти на трехлетнее бюджетное планирование с 2018 года

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
7 февраля 2017, 10:46
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014
Крым планирует перейти к общероссийской практике трехлетнего бюджетного планирования с 2018 года, сообщил министр экономического развития республики Андрей Мельников.
"Этот год станет, наверное, последним годом годичного бюджетного планирования. То есть следующий год будет уже трехлетний горизонт, с тем чтобы все стороны понимали планы и по налоговому стимулированию, и могли от этого отталкивать свою деятельность на трехлетнем промежутке", — сказал Мельников в понедельник в эфире крымской радиостанции "Спутник в Крыму", передает РИА Новости.
По его словам, Крым переходит к состоянию нормального средне долгосрочного планирования, без которого развиваться нельзя.
Ранее парламент Крыма принял бюджет на 2017 год: уровень доходов запланирован на уровне 131,7 миллиарда рублей, расходов — в 134,8 миллиарда рублей.