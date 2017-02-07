 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Крым намерен перейти на трехлетнее бюджетное планирование с 2018 года

Крым намерен перейти на трехлетнее бюджетное планирование с 2018 года

7 февраля 2017, 10:46
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014

Обсудить на форуме

147 просмотров

Крым планирует перейти к общероссийской практике трехлетнего бюджетного планирования с 2018 года, сообщил министр экономического развития республики Андрей Мельников.

"Этот год станет, наверное, последним годом годичного бюджетного планирования. То есть следующий год будет уже трехлетний горизонт, с тем чтобы все стороны понимали планы и по налоговому стимулированию, и могли от этого отталкивать свою деятельность на трехлетнем промежутке", — сказал Мельников в понедельник в эфире крымской радиостанции "Спутник в Крыму", передает РИА Новости.

По его словам, Крым переходит к состоянию нормального средне долгосрочного планирования, без которого развиваться нельзя.

Ранее парламент Крыма принял бюджет на 2017 год: уровень доходов запланирован на уровне 131,7 миллиарда рублей, расходов — в 134,8 миллиарда рублей.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!