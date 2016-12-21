"Курганский завод комплексных технологий" в 2016 году выпустил 10 энергоустановок

CABEX
7 февраля 2017, 11:39
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО
«Курганский завод комплексных технологий» (входит в группу компаний «Интертехэлектро») в 2016 году выпустил 10 энергоустановок в контейнерном исполнении на основе газопоршневых и дизельных двигателей. В ближайшее время предприятие планирует расширить номенклатуру и увеличить объем производимой продукции.
Заказчиком первой продукции завода выступило АО «Ямалкоммунэнерго». Все выпущенное оборудование устанавливалось на энергообъектах, расположенных за Полярным кругом, что предъявляло повышенные требования к качеству сборки.
Четыре газопоршневые установки мощностью 1,5 МВт смонтированы на строящейся электростанции в поселке Тазовский. Проект предполагает создание первой очереди энергоцентра мощностью 12 МВт с возможным дальнейшим увеличением мощности. Новая электростанция позволит вывести из эксплуатации устаревшее энергооборудование и повысит надёжность энергоснабжения потребителей. В настоящее время на электростанции завершаются пуско-наладочные работы.
Две газопоршневые установки мощностью 1,5 МВт каждая установлены на электростанции в поселке Мыс Каменный. Электростанция введена в работу в декабре 2016 года. Реализация проекта повысила надёжность энергоснабжения потребителей и обеспечила условия для реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья.
Две дизельгенераторные установки мощностью 1,9 МВт каждая на базе двигателей Mitsubishi S16R2 PTAW установлены на электростанции в поселке Яр-Сале. В настоящее время на объекте ведутся пуско-наладочные работы
В 2017 году завод планирует увеличить годовой объем выпускаемой продукции в контейнерном исполнении до 15 энергоустановок и существенно расширить ее номенклатуру, а так же увеличить степень ее локализации.
«Курганский завод комплексных технологий» начал свою деятельность в июне 2016 года. Компания осуществляет производство энергетического оборудования на собственных производственных мощностях на территории индустриального парка в г. Кургане.