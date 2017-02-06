Лабинский филиал Кубаньэнерго провел техобслуживание восьми крупных питающих центров

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7 февраля 2017, 12:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
Сотрудники Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») провели техническое обслуживание восьми питающих центров, обеспечиващие электроснабжение 20 тысяч потребителей и 50 объектов социального значения, среди которых котельные, детские сады, школы, больницы, объекты центрального водоснабжения тринадцати населенных пунктов трех районов Краснодарского края (Мостовской, Курганинский, Лабинский).
С начала 2017 года энергетики провели техническое обслуживание восьми высоковольтных подстанций, которые обеспечивают электроснабжение жителей города Лабинск, станицы Упорная, поселков Розовый, Лучезарный, Восточный; хуторов Сладкий, Красный кут, Харьковский, Красное знамя, Сеятель, Веселый, Южный и села Беноково.
Энергетики проверили исправность трансформаторов, масляных выключателей и другого энергооборудования, обновили диспетчерские наименования и знаки безопасности.
– Своевременное и качественное выполнение программы технического обслуживания энергообъектов позволит своевременно выявить неисправности в оборудовании, устранить их до возникновения нештатных ситуаций в работе электросетевого комплекса, – подчеркивает директор Лабинского филиала
Кубаньэнерго Андрей Герасько.