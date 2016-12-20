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Новости компаний

Не упустите двойную выгоду: кабель по ГОСТу по сниженным ценам + скидка от суммы заказа

Не упустите двойную выгоду: кабель по ГОСТу по сниженным ценам + скидка от суммы заказа

7 февраля 2017, 11:13
Рубрика: Новости компаний
Метки: АМПЕР-СЕРВИС

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ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис" предлагает кабель:  ВВГ-Пнг(A)-LS , ВВГнг(A)-LS, ВВГнг(А)-FRLS  в наличии на складе  и «в пути» по выгодным ценам.  Данный кабель полностью соответствует требованиям ГОСТ, имеет всю сопроводительную  документацию и отличное качество. Мы сделаем для Вас бесплатную отмотку и доставку до Вашего склада или транспортной компании. Обращайтесь!  

Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3х1,5  ГОСТ 25,90
Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3х2,5 ГОСТ   40.10
Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3х4 ГОСТ   60,90
Кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5 ГОСТ    27,40
Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5 ГОСТ     41,70
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ГОСТ    37,4
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ГОСТ    54,10
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5x1.5 ГОСТ   65,80

СКИДКИ на сумму заказа

  • 10тр-30тр - скидка 1%
  • 30тр - 100тр - скидка 3%
  • от 100тр - скидка 5%

Звоните в отдел продаж + 7 (343)239-88-88, или 2398888@as-kabel.ru

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис"
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