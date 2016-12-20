Не упустите двойную выгоду: кабель по ГОСТу по сниженным ценам + скидка от суммы заказа

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
7 февраля 2017, 11:13
Рубрика: Новости компаний
Метки: АМПЕР-СЕРВИС
ООО "Кабельная Компания "Ампер-Сервис" предлагает кабель: ВВГ-Пнг(A)-LS , ВВГнг(A)-LS, ВВГнг(А)-FRLS в наличии на складе и «в пути» по выгодным ценам. Данный кабель полностью соответствует требованиям ГОСТ, имеет всю сопроводительную документацию и отличное качество. Мы сделаем для Вас бесплатную отмотку и доставку до Вашего склада или транспортной компании. Обращайтесь!
|Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3х1,5 ГОСТ
|25,90
|Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3х2,5 ГОСТ
|40.10
|Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3х4 ГОСТ
|60,90
|Кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5 ГОСТ
|27,40
|Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5 ГОСТ
|41,70
|Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ГОСТ
|37,4
|Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ГОСТ
|54,10
|Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5x1.5 ГОСТ
|65,80
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