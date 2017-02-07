 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Потребление электроэнергии в Ярославской энергосистеме в январе 2017 года увеличилось на 0,8% по сравнению с январем 2016 года

Потребление электроэнергии в Ярославской энергосистеме в январе 2017 года увеличилось на 0,8% по сравнению с январем 2016 года

7 февраля 2017, 11:31
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Обсудить на форуме

144 просмотра

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Ярославской области» (Ярославское РДУ) потребление электроэнергии в энергосистеме Ярославской области в январе 2017 года составило 825,1 млн кВт∙ч, что на 6,5 млн кВт∙ч больше объема потребления в январе 2016 года.

Электростанции энергосистемы Ярославской области в январе 2017 года выработали 448,1 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 10,8% больше выработки в январе 2016 года.

Дефицит производства электроэнергии на территории энергосистемы Ярославской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный сальдо-переток в энергосистему Ярославской области в январе 2017 года составил 377,0 млн кВт∙ч, в январе 2016 года аналогичный показатель составил 414,2 млн кВт∙ч.

Компания: АО "СО ЕЭС"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!