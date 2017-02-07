Потребление электроэнергии в Ярославской энергосистеме в январе 2017 года увеличилось на 0,8% по сравнению с январем 2016 года

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
7 февраля 2017, 11:31
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Ярославской области» (Ярославское РДУ) потребление электроэнергии в энергосистеме Ярославской области в январе 2017 года составило 825,1 млн кВт∙ч, что на 6,5 млн кВт∙ч больше объема потребления в январе 2016 года.
Электростанции энергосистемы Ярославской области в январе 2017 года выработали 448,1 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 10,8% больше выработки в январе 2016 года.
Дефицит производства электроэнергии на территории энергосистемы Ярославской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный сальдо-переток в энергосистему Ярославской области в январе 2017 года составил 377,0 млн кВт∙ч, в январе 2016 года аналогичный показатель составил 414,2 млн кВт∙ч.