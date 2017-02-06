Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Мархе

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
7 февраля 2017, 12:43
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
В 12:16 на пульт службы «01» города Якутска поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Дзержинского микрорайона Марха, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.
Через семь минут пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия из-под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждено: кровля дома, потолочное перекрытие в квартире и веранда. Общая площадь пожара - 20 кв.м. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.
В тушение пожара были задействованы 27 человек личного состава и 5 единиц техники.