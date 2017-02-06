Специалисты "Россетей" встретились в МРСК Северо-Запада для разработки мероприятий по снижению потерь

В Санкт-Петербурге на базе МРСК Северо-Запада состоялось совещание руководителей и специалистов подразделений дочерних компаний ПАО «Россети» по реализации услуг и учету электроэнергии. Встреча состоялась в рамках деятельности рабочей группы «Россетей» по повышению эффективности работы с потерями.



«Рабочая группа была создана в прошлом году, и благодаря регулярным встречам мы уже сегодня видим положительные результаты, – рассказала главный советник ПАО «Россети» Светлана Жолнерчик. – Мы совместно формируем методические рекомендации по вопросам снижения потерь, и одно из преимуществ данного формата работы - возможность услышать предложения и пожелания специалистов дочерних компаний с тем, чтобы итоговый документ был максимально эффективным».



Участники рабочей группы, в которую вошли представители «Россетей», МРСК Северо-Запада, МРСК Центра, Кубаньэнерго, МРСК Северного Кавказа, а также Ленэнерго и МРСК Юга, в ходе встречи обсудили методы планирования и минимизации потерь, организацию снятия показаний и поверок приборов учета, вопросы взаимодействия с гарантирующим поставщиком и внедрение специализированных программных продуктов для формирования объемов услуг по передаче электроэнергии.



Специалисты МРСК Северо-Запада продемонстрировали работу приложения для мобильных устройств, позволяющего энергетикам через мобильные устройства (планшеты) вносить показания приборов учета потребителей и планировать маршруты обходов. Участники совещания в режиме онлайн увидели работу обходчиков в Новгороде и Петрозаводске, их местоположение, а также информацию о потребителях.



По словам Светланы Жолнерчик, приложение может стать эффективным инструментом работы: «Наши специалисты имеют высокую квалификацию, и их задача – анализировать и прогнозировать работу с потерями, а не переносить первичные данные из одних бумаг в другие».



«Представленное прикладное программное обеспечение по сути является мобильной версией единой корпоративной системы транспорта электроэнергии на платформе Omni-Utilities. Мобильное приложение позволяет обеспечить оперативное назначение заданий линейному персоналу и передачу результатов выполнения работ с приборами учета в единую базу данных для выполнения расчетов в режиме реального времени, в том числе, загрузку фотографий приборов учета и первичных документов, – рассказала начальник департамента учета электроэнергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности МРСК Северо-Запада Ольга Милащенко. – Это дает возможность контролировать качество и производительность труда персонала, снизить трудоемкость обработки первичных документов».