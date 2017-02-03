Тульским школьникам рассказали о профессии энергетика

CABEX
7 февраля 2017, 10:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
Представители филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» при участии ЧОУ ДПО «Тульский Учебный центр «Энергетик» провели мероприятие по профориентации для старшеклассников из МБОУ «Центр образования № 18» города Тулы.
В ходе мероприятия заведующий учебной частью центра «Энергетик» Сергей Ефремов рассказал ученикам 8 и 10 классов о тульском сетевом комплексе, особенностях работы энергетиков, существующих в филиале «Тулэнерго» вакансиях и образовательных учреждениях Тулы, готовящих специалистов в сфере электроэнергетики.
Свое выступление Сергей Валентинович сопровождал показом слайдовой презентации, в которой были представлены характеристики основных профессий, востребованных в филиале «Тулэнерго», и подробный фотоотчет о работе энергетиков.
Особое внимание при этом уделялось высококвалифицированному электротехническому и оперативному персоналу, который всегда, при любых погодных условиях, в круглосуточном режиме, выполняет свою главную задачу по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей Тульской области. Это – электромонтеры, электрослесари, водители автомобилей и специальной техники, диспетчеры оперативно-диспетчерских служб.
Школьники с интересом отнеслись к предложенной теме и задавали много вопросов о специфике профессий, возможностях обучения и дальнейшей работы в «Тулэнерго».
Еще одной важной темой познавательной беседы стало обсуждение с учащимися простых требований электробезопасности в рамках профилактики детского электротравматизма. Для закрепления пройденного материала ребятам вручили расписания уроков с красочными картинками, иллюстрирующими правильное поведение вблизи энергообъектов и обращение с электричеством на природе и в быту.
Напомним, что филиал «Тулэнерго» заключил соглашения о сотрудничестве и осуществляет «живое» взаимодействие с 11 учебными заведениями – партнерами. Среди них ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВПО «Российский химикотехнологический университет имени Д. И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева, (г. Новомосковск), Ефремовский филиал ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» (по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», Тульский техникоэкономический колледж им. А. Г. Рогова и ряд других.
Основная задача этой деятельности - показать студентам профильных вузов, колледжей, профессиональных училищ из районов Тульской области работу энергетиков, рассказать о преимуществах профессии и дать ее «попробовать» на практике, передать опыт и трудовые традиции молодым специалистам, в том числе через наставничество.