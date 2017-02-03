Тульским школьникам рассказали о профессии энергетика

Представители филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» при участии ЧОУ ДПО «Тульский Учебный центр «Энергетик» провели мероприятие по профориентации для старшеклассников из МБОУ «Центр образования № 18» города Тулы.



В ходе мероприятия заведующий учебной частью центра «Энергетик» Сергей Ефремов рассказал ученикам 8 и 10 классов о тульском сетевом комплексе, особенностях работы энергетиков, существующих в филиале «Тулэнерго» вакансиях и образовательных учреждениях Тулы, готовящих специалистов в сфере электроэнергетики.



Свое выступление Сергей Валентинович сопровождал показом слайдовой презентации, в которой были представлены характеристики основных профессий, востребованных в филиале «Тулэнерго», и подробный фотоотчет о работе энергетиков.



Особое внимание при этом уделялось высококвалифицированному электротехническому и оперативному персоналу, который всегда, при любых погодных условиях, в круглосуточном режиме, выполняет свою главную задачу по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей Тульской области. Это – электромонтеры, электрослесари, водители автомобилей и специальной техники, диспетчеры оперативно-диспетчерских служб.



Школьники с интересом отнеслись к предложенной теме и задавали много вопросов о специфике профессий, возможностях обучения и дальнейшей работы в «Тулэнерго».



Еще одной важной темой познавательной беседы стало обсуждение с учащимися простых требований электробезопасности в рамках профилактики детского электротравматизма. Для закрепления пройденного материала ребятам вручили расписания уроков с красочными картинками, иллюстрирующими правильное поведение вблизи энергообъектов и обращение с электричеством на природе и в быту.



Напомним, что филиал «Тулэнерго» заключил соглашения о сотрудничестве и осуществляет «живое» взаимодействие с 11 учебными заведениями – партнерами. Среди них ­ ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВПО «Российский химико­технологический университет имени Д. И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева, (г. Новомосковск), Ефремовский филиал ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» (по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», Тульский технико­экономический колледж им. А. Г. Рогова и ряд других.



Основная задача этой деятельности - показать студентам профильных вузов, колледжей, профессиональных училищ из районов Тульской области работу энергетиков, рассказать о преимуществах профессии и дать ее «попробовать» на практике, передать опыт и трудовые традиции молодым специалистам, в том числе через наставничество.