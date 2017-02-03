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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Гдовском районе задержаны с поличным похитители действующего энергооборудования

В Гдовском районе задержаны с поличным похитители действующего энергооборудования

7 февраля 2017, 10:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО

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 В воскресенье, 5 февраля, в Гдовском районе, на телефон дежурного диспетчера филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» поступила информация  от местного жителя о совершающейся  краже провода с ЛЭП вблизи деревни Телицино. Об инциденте диспетчер РЭС №4 Северных электрических сетей незамедлительно сообщил в ближайшее отделение полиции и в службу безопасности энергокомпании.
 
Выехавшая к месту происшествия оперативно-следственная группа ОМВД по Гдовскому району обнаружила на линии двух молодых людей, 1993 и 1994 годов рождения. Нигде не работающие жители из соседней деревни производили демонтаж провода, обесточив предварительно линию при помощи линейного разъединителя. В их распоряжении находился автомобиль ВАЗ-2106, в прицеп которого уже было сложено  более 1000 метров похищенного провода. Там же были обнаружены и устройства для их демонтажа – пассатижи. Молодые люди были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
 
В настоящее время проводится проверка.
 
Служба безопасности «Псковэнерго» напоминает гражданам, что хищение энергооборудования не только преследуется по закону  - за последние два года в регионе за кражи с действующих электросетевых объектов к уголовной ответственности было привлечено восемь граждан. Такие действия смертельно опасны, поскольку оборудование находится под напряжением.
 
Обо всех случаях причинения ущерба электросетевому хозяйству региона, о фактах хищения электроэнергии, а также подозрительных лицах, оставленных вещах, случаях противоправных действий вблизи энергообъектов можно сообщать на телефон доверия энергокомпании в Пскове: (8112) 59-73-45, или единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"
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