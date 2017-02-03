В Кисловодске обсуждали развитие электросетевого комплекса Ставрополья

Совещание, основной темой которого стали состояние и проблемы энергетического комплекса Ставропольского края, прошло в Кисловодске под председательством Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.



В мероприятии приняли участие генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев, советник генерального директора «Россетей» Антон Колесников и заместитель генерального директора МРСК Северного Кавказа Сергей Поляков. Ставрополье представляли первый заместитель председателя правительства края Иван Ковалев и министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко.



Напомним, что подобные совещания с участием представителей «Россетей» в январе уже прошли в Дагестане и Карачаево-Черкесии. В ближайшее время, как обозначил министр, они планируются и в других субъектах СКФО, поскольку в конце марта – начале апреля необходимо подготовить основательный документ о состоянии дел в ТЭК Северного Кавказа для отчета Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.



Тематика, обозначенная федеральным министром, была традиционной: обоснованность принятых тарифов, состояние платежей, повышение эффективности управления через консолидацию электросетевых активов либо другими путями, наведение порядка в абонентской базе и приведение к созданию единой системы безналичного расчета и необходимость инициирования законодательных изменений в сфере ТЭК.



Участники совещания сошлись во мнении, что Ставрополье – наименее проблемный в свете рассматриваемых вопросов регион.

- Ставропольский край отличается тем, что демонстрирует очень ответственную политику во взаимодействии с плательщиками. Индикатором этого является хорошая платёжная дисциплина, - отметил Лев Кузнецов.



Вместе с тем, в топливно-энергетической отрасли края все-таки существует ряд точечных вопросов, для решения которых важен диалог между федеральными, краевыми органами власти и компаниями ТЭК.



От краевой власти основным докладчиком выступил первый заместитель председателя правительства края Иван Ковалёв. Он отметил, что за последний год на Ставрополье отмечается рост платёжной дисциплины потребителей энергии. Средний уровень платежей за электроэнергию и газ составляет примерно 99,8%, по сравнению с 2015 годом он вырос. Снижаются задолженности. Между тем, представители края обозначили заинтересованность региона в увеличении объемов инвестиций для развития электросетевого комплекса Ставрополья. За рамками доклада они поблагодарили генерального директора МРСК Северного Кавказа за то, что он всегда оперативно реагирует на любые обращения, связанные с бесперебойным электроснабжением в любой точке края.



В своем выступлении Юрий Зайцев подтвердил мнение выступающих о том, что край находится на хорошем счету – как в отношении платежной дисциплины, так и в части тарифного регулирования. Руководитель компании отметил, что с руководством региона выстроены нормальные рабочие отношения и по многим вопросам есть взаимопонимание. По поводу реплики первого заместителя председателя правительства края о том, что прибыль, получаемая в крае Межрегиональной распределительной сетевой компанией, перераспределяется между всеми региональными филиалами, гендиректор МРСК Северного Кавказа подчеркнул, что на территории Северного Кавказа компания выполняет задачи, связанные с энергобезопасностью всего региона. Поэтому руководство компании не может игнорировать проблемы, которые накопились в части функционирования электросетевого комплекса в других субъектах СКФО. При этом финансовое благополучие более успешных электросетевых предприятий не ущемляется.