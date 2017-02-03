В МРСК Центра и Приволжья подвели итоги конкурса детского рисунка

В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги конкурса детского рисунка «Рисуют дети», который традиционно проходил в компании в январе. Жюри определило победителей в трех возрастных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет и в трех номинациях: «Электричество в моей жизни», «Доброе электричество - детям», «Энергетика будущего».



Традиционный ежегодный конкурс рисунков, в котором участвуют дети сотрудников ПАО «МРСК Центра и Приволжья», направлен на развитие детского художественного творчества, обеспечения преемственности поколений, а так же на формирование у детей интереса и уважительного отношения к профессии родителей.



В номинации «Электричество в моей жизни» призовые места распределились следующим образом: в первой возрастной категории (от 5 до 7 лет) победителем стала Никитушкина Диана, 6 лет (Исполнительный аппарат), 2 место - Журавлев Михаил, 7 лет («Рязаньэнерго»), третье место поделили – Тарасова Полина, 7 лет (Исполнительный аппарат) и Мочалова Александра, 5 лет («Удмуртэнерго»). В категории дети от 8 до 10 лет на первом месте – Романова Софья, 9 лет («Владимирэнерго»), 2 место – Смирнова Елизавета, 8 лет («Нижновэнерго»), 3 место – Шиляев Тимофей, 8 лет («Кировэнерго»). Среди участников от 11 до 14 лет, которые вошли в третью возрастную категорию, лучшими признаны: Жубрина Екатерина, 14 лет («Мариэнерго») – 1 место, Удалова Полина, 13 лет («Ивэнерго») – 2 место, Фалалеева Алена, 14 лет («Кировэнерго») – 3 место.



В номинации «Доброе электричество - детям» победителями в первой возрастной категории (от 5 до 7 лет) стали: Майорова Елизавета, 7 лет («Рязаньэнерго») – 1 место, Макаров Платон, 6 лет («Кировэнерго») – 2 место, Беляева Эмилия, 6 лет (Исполнительный аппарат) – 3 место. В категории «дети от 8 до 10 лет»: 1 место - Пилюгина Анна, 10 лет («Нижновэнерго»), 2 место - Пугачев Александр, 10 лет («Тулэнерго»), 3 место поделили – Мазурова Дарья, 10 лет («Нижновэнерго») и Фирсов Никита, 9 лет («Тулэнерго»). В старшей возрастной категории (от 11 до 14 лет) места распределились следующим образом: на первом месте – Елисеева Анастасия, 14 лет («Рязаньэнерго»), второе место поделили между собой – Полехов Павел, 13 лет («Владимирэнерго») и Марьин Кирилл, 11 лет («Мариэнерго»), на третьем месте - Ардицкая Ксения, 11 лет («Нижновэнерго»).



В номинации «Энергетика будущего» среди участников младшей возрастной категории победителем стала Юрченко Варвара, 6 лет (Исполнительный аппарат), второе место досталось Морозовой Валерии, 7 лет («Кировэнерго»), третье поделили – Горбунов Артем, 6 лет (Исполнительный аппарат) и Кирилюк Никита, 5 лет («Рязаньэнерго»). Первое место в категории от 8 до 10 лет досталось Мищук Елизавете, 8 лет («Кировэнерго»), второе - Егоровой Валерии, 9 лет («Ивэнерго»), третье - Кубековой Светлане, 9 лет («Мариэнерго»). В старшей возрастной категории лучшей была признана работа Кочедыковой Алины, 14 лет («Владимирэнерго»), 2 место заняла Спешилова Варвара, 12 лет («Рязаньэнерго»), 3 место - Чечегова Арина, 13 лет («Удмуртэнерго»).



Победители в каждой номинации и в каждой возрастной категории получат дипломы и призы. Оргкомитет конкурса благодарит всех участников, и поздравляет конкурсантов – победителей!