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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Нальчике прошла рабочая встреча главы КБР и руководителя МРСК Северного Кавказа

В Нальчике прошла рабочая встреча главы КБР и руководителя МРСК Северного Кавказа

7 февраля 2017, 12:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

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4 февраля т.г. в Нальчике в Доме Правительства КБР состоялась рабочая встреча главы республики Юрия Кокова с генеральным директором МРСК Северного Кавказа Юрием Зайцевым.

Во время разговора обсуждалось текущее состояние и перспективы развития энергетики Кабардино-Балкарии, вопросы консолидации электросетевого имущества, более широкого внедрения автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии. Отдельная тема – состояние текущей платежной дисциплины, погашение просроченной дебиторской задолженности и повышение уровня оплаты текущего потребления.

Юрий Коков особо отметил вклад электросетевого предприятия в повышение надежности и качества электроснабжения республики.

- Беседа прошла конструктивно, в ходе нее мы наметили планы ближайшей работы и уверен, что в 2017 году взаимодействие компании с органами власти Кабардино-Балкарии будет еще более тесным и продуктивным, - отметил генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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