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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В адрес ПАО "МРСК Волги" поступила благодарность от администрации Дергачевского муниципального района

В своем обращении глава Дергачевского муниципального района (МР) Валентина Гречушкина выразила благодарность руководству и коллективу ПАО «МРСК Волги» за обеспечение устойчивого электроснабжения на территории МР в январе текущего года в условиях образования гололедо-изморозевых отложений на проводах воздушных линий электропередачи (ВЛ) различных классов напряжения.

Кроме персонала Дергачевского района электрических сетей Заволжского производственного отделения (ПО) филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети) – «Саратовские распределительные сети», к работам привлекались энергетики Приволжского, Северо-Восточного и Северного ПО. Также были задействованы бригады Жигулевского и Чапаевского ПО филиала «Самарские распределительные сети», Кузнецкого и Сердобского ПО филиала «Пензаэнерго».

В результате оперативного реагирования и профессиональной работы энергетиков удалось избежать перерывов в электроснабжении населенных пунктов и объектов социальной сферы в Восточном, Октябрьском, Верхазовском и Мирном муниципальных образованиях Дергачевского района.

С начала января в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распределительные сети» на ВЛ происходит интенсивное гололёдообразование, вызванное неблагоприятными погодными условиями. Чтобы избежать тяжелых последствий образования гололёдно-изморозевых отложений проводятся так называемые плавки гололёда. С помощью специальных схем производится нагрев проводов и грозотросов ВЛ, в результате чего лед подтаивает и отпадает. На ВЛ, где проведение плавок в связи с погодными явлениями проводить было не эффективно проводились обивки гололёда.

Только в январе текущего года энергетики ПАО «МРСК Волги» провели на территории Саратовской области на проводах и грозотросах ВЛ 476 плавок. Из них на ВЛ 110 кВ – 121, на грозотросах ВЛ 110 кВ – 67, на ВЛ 35 кВ – 87, на ВЛ 6-10 кВ – 201. Кроме того, на ВЛ проведено 176 обивок.

Компания: ПАО "МРСК Волги"

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