В столице Исландии построят оазисы на геотермальной энергии

CABEX
7 февраля 2017, 12:04
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
В ближайшие два года в Рейкьявике появятся так называемые биокуполы — зоны вечного лета, работающие на геотермальной энергии, внутри которых всегда будет +25°С.
Проект Aldin, предполагающий строительство нескольких биокуполов в центре исландской столицы, разработало дизайнерское и архитектурное агентство Spor i Sandinn. Внутри куполов за счет геотермальной энергии всегда будет поддерживаться субтропический климат, благодаря чему там можно будет выращивать экзотические фрукты и овощи, пишет Хайтек.
Кроме того, такой оазис может стать популярным местом встреч и отдыха городских жителей, а также привлечь туристов. По словам Хьердис Сигурдардоттир, основательницы и гендиректора Spor i Sandinn, проект откроет миру новую сторону исландского земледелия. «Биокупол воссоединит людей с природой новыми и завораживающими способами, сочетая уникальный опыт пребывания в тропическом климате с фермерским рынком и сельскохозяйственной лабораторией», — говорит она.
Учитывая, что средняя температура воздуха в Исландии даже летом не превышает +10°С, проект действительно может стать довольно востребованным. В настоящее время авторы проекта согласовывают его с местными властями. Предполагается, что оазисы откроются для посещения в конце 2018 — начале 2019 года.
Недавно Исландия также завершила бурение на полуострове Рейкьянес самой глубокой в мире геотермальной скважины (ее глубина составляет 5 км). Энергетическая мощность скважины составляет от 30 до 50 мегаватт — этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством около 50 тысяч домов.