Вклад "Россетей" в развитие малого и среднего бизнеса получил высокую оценку

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
7 февраля 2017, 12:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
Объявлены номинанты премии «Деловая книга года в России 2016». Это единственная в России премия в области бизнес-литературы учрежденная российским подразделением крупнейшей международной консалтинговой компании «PriceWaterhouseCoopers». В состав большого экспертного жюри конкурса вошло 27 авторитетных представителей бизнес-сообщества нашей страны. В их числе Сергей Яковлев (главный редактор газеты «Коммерсантъ»), Ксения Юдаева (первый заместитель председателя ЦБ России), Андрей Шаронов (ректор Московской школы управления «Сколково»), Алексей Моисеев (заместитель министра финансов РФ), Михаил Леонтьев (вице-президент ОАО «НК «Роснефть»), Валерий Катькало (ректор Корпоративного университета Сбербанка).
В число номинантов вошла книга Директора по связям с общественностью ПАО «МРСК Сибири» Эдуарда Уашева «Точка роста. От малого бизнеса до корпорации», при поддержке ПАО «Россети». Книга предназначена для владельцев малого и среднего бизнеса, заинтересованных в сотрудничестве с крупными корпорациями, в том числе ДЗО ПАО «Россети». Презентация книги состоялась в рамках первого международного энергетического форума «RUGRIDS-ELECTRO» на площадке открытого диалога «Закупки и МСП: Навстречу друг другу» под эгидой «ОПОРА России».
Интернет голосование продлится до 11 марта 2017 года (на сайте crowdspace.ru). Вы можете зарегистрироваться отдать свой голос за автора книги.