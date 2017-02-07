Потребление электроэнергии в Тульской энергосистеме в январе 2017 года снизилось на 3,0 % по сравнению с январем 2016 года

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
7 февраля 2017, 11:05
Рубрика: Энергетика
Метки: ТУЛЭНЕРГО
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тульской области» (Тульское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Тульской области в январе 2017 года составило 924,8 млн кВт∙ч, что на 28,9 млн кВт∙ч меньше объема потребления в январе 2016 года.
Снижение потребления электроэнергии в Тульской энергосистеме в январе текущего года в основном обусловлено влиянием температурного фактора. Среднемесячная температура наружного воздуха января 2017 года на 2,5° С выше температуры аналогичного периода 2016 года.
Электростанции энергосистемы Тульской области в январе 2017 года выработали 446,5 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 28,2% меньше выработки за январь 2016 года.
Дефицит производства электроэнергии на территории энергосистемы Тульской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный сальдо-переток в энергосистему Тульской области в январе 2017 года составил 478,3 млн кВт∙ч. В январе 2016 года аналогичный показатель составил 331,7 млн кВт∙ч.