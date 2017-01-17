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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

41 млн рублей заплатили МРСК Юга "энерговоры" за 2016 год

41 млн рублей заплатили МРСК Юга энерговоры за 2016 год

8 февраля 2017, 14:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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В 2016 году «энерговоры» заплатили 41 млн рублей по актам о бездоговорном потреблении электроэнергии, в том числе и ранее составленным, акты еще на 23 млн рублей находятся на рассмотрении судов.

Всего за прошедший год специалисты ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») составили по выявленным нарушениям почти 4,6 тысячи актов по фактам выявленного безучетного потребления и 696 актов по фактам бездоговорного потребления электроэнергии на общий объем свыше 224 млн кВтч. Такого объема электроэнергии достаточно для энергоснабжения, например, всей Ростовской области на протяжении шести суток, включая все промышленные предприятия, население, уличное освещение или областного города в течение нескольких месяцев. Нарушителям придется заплатить почти 490 млн рублей в счет компенсации ущерба энергокомпании, а также дополнительно оплатить штрафы. Наказание за такие виды правонарушений предусмотрено вплоть до уголовной ответственности.

Лидером «антирейтинга» стали нарушители Волгоградской области. В общем объеме незаконно потребленной электроэнергии на них приходится 70% или 157 млн кВтч.

В Астраханской области выявлено более 2170 фактов безучетного потребления электроэнергии и 84 случая бездоговорного подключения к электросети компании общим объемом 56,8 млн кВтч.

Компания: ПАО "МРСК Юга"
Эта новость часть сюжета «Энерговоровство». Другие новости сюжета:
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