Более 90% работников филиала МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" обучились в 2016 году

В 2016 году обучены, подготовлены, переподготовлены и повысили квалификацию 1 137 сотрудников филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети»), или более 90% от всей части штатного персонала. Из них 1 019 рабочих, 23 специалиста и 95 руководителей. На обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации затрачено 4,3 млн руб.



Обучение, переподготовка и повышение квалификации проходили по 40-часовым программам. В соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности переподготовлены, подготовлены и обучены вторым (смежным) профессиям - таким, как «стропальщики», «рабочие люльки», «машинисты», – 322 человека.



Повысили квалификацию в вузах, учебных комбинатах, колледжах, центрах 288 работников: 93 руководителя и специалиста, 195 рабочих. В частности, в образовательном учреждении «Учебный комбинат» г. Ессентуки повысили квалификацию 42 рабочих, 25 руководителей и специалистов. На обучение в вузы в Москву и Санкт-Петербург направлялись 13 руководителей и специалистов; 153 рабочих повысили квалификацию на базе колледжа «Строитель». В рамках взаимодействия с ГУ МЧС России по КБР 22 представителя филиала «Каббалкэнерго», выполняющие обязанности по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, прошли обучение в Кабардино-Балкарском Центре повышения квалификации по ГО и ЧС по категории: «Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в организациях».



В «Учебно-методическом кабинете» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в Москве было проведено дистанционное обучение по темам: «Охрана труда на электросетевых предприятиях. Безопасное ведение работ по монтажу, наладке, ремонту, эксплуатации линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Нормы и правила работ в электроустановках. Безопасная эксплуатация и диагностирование электрооборудования».



Во всех подразделениях филиала, районных электрических сетях и на подстанциях также проводится обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. Согласно годовому графику проведены противоаварийные и противопожарные тренировки.



В филиале «Каббалкэнерго» проходили производственные совещания, на которых были рассмотрены вопросы о состоянии и условиях безопасности труда; работники ознакомлены с директивными документами вышестоящих организаций.



Работа с персоналом ведется согласно «Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ», «Стандарту организации профессиональной подготовки, повышения квалификации персонала», «Профессиональным стандартам» и по годовому плану.