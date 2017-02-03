"Дочка" НЦИ – "БАРС Груп" – расширила функциональные возможности ГИС промышленности

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации (НЦИ), модернизировала государственную информационную систему (ГИС), которая содержит и обрабатывает развернутые данные о состоянии российской промышленности. Улучшения коснулись аналитических сервисов и подсистемы управления нормативно-справочной информацией.



Заказчиком проекта выступил Фонд развития промышленности. Совместно с компанией IBS проведена модернизация подсистемы формирования аналитических отчетов, в результате чего руководство Министерства промышленности и торговли РФ сможет знакомиться с оперативной аналитикой о состоянии промышленного комплекса. Модуль позволяет формировать отчеты на основании таких данных, как количество заявок на проекты, бюджет проектов, количество договоров, объем налоговых поступлений и планируемых инвестиций в реальный сектор экономики, объем выручки от реализации проектов.



Система была создана для автоматизации сбора и обработки информации, необходимой при реализации промышленной политики, информирования о предоставляемой предприятиям поддержке, а также для повышения эффективности обмена информацией о состоянии промышленности и прогнозе ее развития. Основные подсистемы разработаны и внедрены в 2015 году. Функциональные сервисы на их базе позволяют решать такие задачи, как мониторинг финансово-экономического состояния предприятий и выявление рисков его ухудшения, предоставление субсидий и мер господдержки через электронное взаимодействие предприятий с департаментами Минпромторга России, получение информации из открытых федеральных реестров и информационных систем о субъектах деятельности в сфере промышленности.



ГИС промышленности содержит большой объем разнородной нормативно-справочной информации. Для устранения дублирования и противоречивости данных, снижения издержек на их хранение и обработку в систему внедрен MDM-модуль. Он позволит централизованно хранить нормативно-справочную информацию, консолидировать данные справочников и классификаторов, обеспечить к ним доступ пользователей и распространение согласованных данных по всем приложениям. В результате записи справочников были приведены к стандартному виду, устранена неактуальная и дублирующаяся информация. Модуль станет основой для создания всероссийского каталога продукции.



В системе сформировано более 40 справочников объемом от 100 до 10 тысяч записей, а также проведена интеграция с различными системами: АИС «Налог», ЕС НСИ, подсистемой аналитических сервисов, порталом ГИСП.