ФСК ЕЭС установила элегазовые выключатели на главной подстанции Ржева

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
8 февраля 2017, 16:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЦЕНТРА
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») установила элегазовые выключатели российского производства на подстанции 220 кВ «Победа» – главном питающем центре Ржева и Ржевского района Тверской области. Новое оборудование смонтировано взамен двух масляных выключателей на открытом распределительном устройстве 110 кВ. До конца 2018 года планируется заменить еще семь выключателей, а также установить новые микропроцессорные устройства автоматики и релейной защиты.
Элегазовые выключатели, в отличие от применявшихся ранее масляных и воздушных, более надежны, обладают большим техническим ресурсом и не требуют постоянного обслуживания. Конструкция элегазовых выключателей проста в эксплуатации и позволяет свести к минимуму объем ремонтных работ.
Подстанция 220 кВ «Победа» установленной мощностью 126 МВА введена в эксплуатацию в 1985 году.