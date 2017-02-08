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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС установила элегазовые выключатели на главной подстанции Ржева

ФСК ЕЭС установила элегазовые выключатели на главной подстанции Ржева

8 февраля 2017, 16:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЦЕНТРА

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») установила элегазовые выключатели российского производства на подстанции 220 кВ «Победа» – главном питающем центре Ржева и Ржевского района Тверской области. Новое оборудование смонтировано взамен двух масляных выключателей на открытом распределительном устройстве 110 кВ. До конца 2018 года планируется заменить еще семь выключателей, а также установить новые микропроцессорные устройства автоматики и релейной защиты.

Элегазовые выключатели, в отличие от применявшихся ранее масляных и воздушных, более надежны, обладают большим техническим ресурсом и не требуют постоянного обслуживания. Конструкция элегазовых выключателей проста в эксплуатации и позволяет свести к минимуму объем ремонтных работ.

Подстанция 220 кВ «Победа» установленной мощностью 126 МВА введена в эксплуатацию в 1985 году.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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