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Новости компаний

ГК "Севкабель" приглашает на выставку Cabex-2017

ГК Севкабель приглашает на выставку Cabex-2017

8 февраля 2017, 12:00
Рубрика: Новости компаний
Метки: Cabex-2017, СЕВКАБЕЛЬ

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Группа компаний «Севкабель» приглашает посетить стенд компании на 16-ой Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex, которая состоится в Москве с 21 по 23 марта в КВЦ «Сокольники».

На стенде ГК «Севкабель»  будут представлены новинки кабельно-проводниковой продукции, разработанные специалистами компании. На вопросы посетителей ответят представители Московского и Санкт-Петербургского офисов.

Время работы экспозиции Cabex-2017: 17-19 марта – с 10.00 до 18.00, 20 марта – с 10 до 15.00. Адрес КВЦ «Сокольники»: Москва, 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1.

Cabex – это масштабное профессиональное событие кабельной отрасли, которое отражает тенденции российского кабельного рынка и ежегодно собирает на одной площадке ведущих российских и зарубежных лидеров производства. Посетители выставки — это специалисты, предприятий электроэнергетики, связи и телекоммуникаций, электротехнического машиностроения, горнодобывающей отрасли, нефтегазового комплекса, а также строительно-монтажных организаций.

Получите бесплатный билет на выставку>>

Компания: ГК "Севкабель"
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