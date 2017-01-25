ГК "Севкабель" приглашает на выставку Cabex-2017

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
8 февраля 2017, 12:00
Рубрика: Новости компаний
Метки: Cabex-2017, СЕВКАБЕЛЬ
Группа компаний «Севкабель» приглашает посетить стенд компании на 16-ой Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex, которая состоится в Москве с 21 по 23 марта в КВЦ «Сокольники».
На стенде ГК «Севкабель» будут представлены новинки кабельно-проводниковой продукции, разработанные специалистами компании. На вопросы посетителей ответят представители Московского и Санкт-Петербургского офисов.
Время работы экспозиции Cabex-2017: 17-19 марта – с 10.00 до 18.00, 20 марта – с 10 до 15.00. Адрес КВЦ «Сокольники»: Москва, 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1.
Cabex – это масштабное профессиональное событие кабельной отрасли, которое отражает тенденции российского кабельного рынка и ежегодно собирает на одной площадке ведущих российских и зарубежных лидеров производства. Посетители выставки — это специалисты, предприятий электроэнергетики, связи и телекоммуникаций, электротехнического машиностроения, горнодобывающей отрасли, нефтегазового комплекса, а также строительно-монтажных организаций.
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