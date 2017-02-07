"Газпром энергохолдинг" ожидает по итогам 2016 года увеличение суммарной чистой прибыли компаний по РСБУ на 65%

CABEX
8 февраля 2017, 14:33
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1, ГЭХ
ООО «Газпром энергохолдинг» по итогам 2016 года ожидает получение суммарной выручки по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) своих производственных компаний (ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ПАО «ТГК-1» (включая ПАО «Мурманская ТЭЦ») и ПАО «ОГК-2») в размере 533,3 млрд рублей, что на 17,3% больше аналогичного показателя предыдущего периода.
Суммарная EBITDA оценивается в 80,6 млрд рублей (+26,9%).
Суммарная чистая прибыль прогнозируется в размере 19,3 млрд рублей (+65%).
Объем производства в 2016 г. электрической энергии составил 153,8 млрд кВт•ч, (+6,1%), отпуск тепла с коллекторов– 119,2 млн Гкал (+6,5%).
Результаты во многом стали следствием ввода и приоритетной загрузки энергоблоков, построенных в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ), принятия мер по повышению операционной эффективности и оптимизации затрат, а также продолжающегося совершенствования системы теплоснабжения Москвы. Ожидается, что ПАО «МОЭК» впервые с 2007 года продемонстрирует отсутствие убытка.