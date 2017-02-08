Крым зарезервировал земли для строительства подхода к мосту через пролив

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
8 февраля 2017, 15:36
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014
Правительство Крыма зарезервировало земельные участки для строительства автомобильной дороги и автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив.
Решение принято во вторник на выездном заседании крымского правительства в Белогорске.
"Необходимо зарезервировать земельный участок площадью 120 гектар, согласно схеме резервирования земель, сроком на три года для реализации объектов строительства автомобильной дороги и автомобильного подхода в городе Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив", — пояснила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина, сообщает РИА Новости.
Кроме того, было принято решение изъять из частной собственности 22 земельных участка и расположенные на них пять объектов недвижимого имущества для реализации проекта по строительству автомобильного подхода.
"Процедура будет осуществляться в соответствие с законодательством, будет проведена соответствующая рыночная оценка", — подчеркнула министр.
Как сообщалось ранее, петербургское ЗАО "ВАД" стало генеральным подрядчиком строительства автомобильной дороги "Таврида" в Крыму и подрядчиком строительства автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.
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