МРСК Центра способствует социально-экономическому развитию Орловской области

CABEX
8 февраля 2017, 15:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕЛЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» подвели итоги работы в 2016 году по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП). В указанный период предприятие обеспечило выдачу мощности ряду значимых для социально-экономического развития региона объектов.
Крупнейшим из них стала первая очередь нового производственного комплекса АО «ГМС Ливгидромаш» (входит в структуру крупного машиностроительного и инжинирингового холдинга АО «Группа ГМС»). Данный объект является значимым звеном в реализации Группой крупного инвестиционного проекта «Локализация производства насосов для нефтепереработки, а также насосов большой мощности для транспорта нефти/нефтепродуктов», направленного на решение государственных задач по импортозамещению.
В рамках поддержки развития регионального агропромышленного комплекса энергетики обеспечили техприсоединение ряда предприятий АПК: ООО «Знаменский СГЦ», ООО «Черкизово-Растениеводство» и ООО «Агропромышленная компания Кумир». В числе социально значимых объектов, подключенных в минувшем году к сетям орловского филиала МРСК Центра - УФПС Орловской области-филиал ФГУП «Почта России», МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа», филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Мценске.
В общей сложности в 2016 году Орелэнерго выполнило более 3 тысяч заявок на техприсоединение общей мощностью свыше 110 МВт, в том числе было обеспечено электроснабжение 455 предприятий.
В 2017 году орловский филиал МРСК Центра продолжает участвовать в реализации проектов в сфере импортозамещения, поддержки АПК и пищевой промышленности. Среди крупнейших заявок, которые предприятию предстоит выполнить в этот период – завершение процедуры технологического присоединения зернового склада ООО «Орел-Агро-Продукт» в Кромском районе и подключение к сетям второй очереди производственного комплекса АО «ГМС Ливгидромаш». Подтверждая статус одного из ключевых драйверов развития Орловской области, орловский филиал МРСК Центра вносит весомый вклад в обеспечение ее социально-экономического роста.