 
Подписаться на новости
Новости компаний

ОСТЕК представляет программное приложение OSTEC-REVIT

ОСТЕК представляет программное приложение OSTEC-REVIT

8 февраля 2017, 15:07
Рубрика: Новости компаний
Метки: ОСТЕК, OSTEC

Обсудить на форуме

192 просмотра

Уважаемые проектировщики!

Приятная новость для тех, кто использует в своей работе программу Autodesk Revit в качестве инструмента BIM-моделирования.

Представляем Вашему вниманию, семейства кабеленесущей системы «OSTEC» и приложение «OSTEC – Кабельные трассы», позволяющее:

  • размещать лотки в зависимости от способа монтажа (стена, пол, потолок);
  • автоматически размещать элементы монтажной системы (подвесы, консоли, стойки) с заданным пользователем интервалом; 
  • размещать соединители лотков в зависимости от выбранного типа соединителя и от типа лотков с интервалом, равном длине выбранного типа лотка;
  • экспортировать перечень кабельных лотков и компонентов в форматы XLS, XLSX (Microsoft Excel).

Все это и многое другое Вы можете скачать на нашем сайте в разделе «Поддержка-Программное обеспечение»

Для Вашего удобства, на сайте имеются Руководство пользователя и обучающие видеоролики, которые помогут Вам разобраться в особенностях проектирования кабеленесущей системы OSTEC в среде Autodesk Revit.

До 30 марта 2017 г. семейства и Приложение «OSTEC – Кабельные трассы» будут функционировать в тестовом режиме. Просьба отзывы и замечания, направлять в Отдел технической поддержки по адресу: 911@ostec.ru

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОСТЕК
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!