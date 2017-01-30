ОСТЕК представляет программное приложение OSTEC-REVIT

Уважаемые проектировщики!

Приятная новость для тех, кто использует в своей работе программу Autodesk Revit в качестве инструмента BIM-моделирования.

Представляем Вашему вниманию, семейства кабеленесущей системы «OSTEC» и приложение «OSTEC – Кабельные трассы», позволяющее:

размещать лотки в зависимости от способа монтажа (стена, пол, потолок);

автоматически размещать элементы монтажной системы (подвесы, консоли, стойки) с заданным пользователем интервалом;

размещать соединители лотков в зависимости от выбранного типа соединителя и от типа лотков с интервалом, равном длине выбранного типа лотка;

экспортировать перечень кабельных лотков и компонентов в форматы XLS, XLSX (Microsoft Excel).

Все это и многое другое Вы можете скачать на нашем сайте в разделе «Поддержка-Программное обеспечение»

Для Вашего удобства, на сайте имеются Руководство пользователя и обучающие видеоролики, которые помогут Вам разобраться в особенностях проектирования кабеленесущей системы OSTEC в среде Autodesk Revit.

До 30 марта 2017 г. семейства и Приложение «OSTEC – Кабельные трассы» будут функционировать в тестовом режиме. Просьба отзывы и замечания, направлять в Отдел технической поддержки по адресу: 911@ostec.ru