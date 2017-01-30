ОСТЕК представляет программное приложение OSTEC-REVIT

CABEX
8 февраля 2017, 15:07
Рубрика: Новости компаний
Метки: ОСТЕК, OSTEC
Уважаемые проектировщики!
Приятная новость для тех, кто использует в своей работе программу Autodesk Revit в качестве инструмента BIM-моделирования.
Представляем Вашему вниманию, семейства кабеленесущей системы «OSTEC» и приложение «OSTEC – Кабельные трассы», позволяющее:
Все это и многое другое Вы можете скачать на нашем сайте в разделе «Поддержка-Программное обеспечение»
Для Вашего удобства, на сайте имеются Руководство пользователя и обучающие видеоролики, которые помогут Вам разобраться в особенностях проектирования кабеленесущей системы OSTEC в среде Autodesk Revit.
До 30 марта 2017 г. семейства и Приложение «OSTEC – Кабельные трассы» будут функционировать в тестовом режиме. Просьба отзывы и замечания, направлять в Отдел технической поддержки по адресу: 911@ostec.ru
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