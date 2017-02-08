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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Пермэнерго" подключило к электрическим сетям модульную котельную в Куединском районе

Пермэнерго подключило к электрическим сетям модульную котельную в Куединском районе

8 февраля 2017, 13:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» обеспечили электроснабжение новой блочно-модульной котельной в деревне Кирга Большегондырского сельского поселения.

Проведенные энергетиками мероприятия позволили обеспечить выдачу мощности, необходимой для работы котельной.

Новая блочно-модульная котельная будет обеспечивать теплом Киргинскую основную общеобразовательную школу и местный детский сад. Дошкольное учреждение посещают более 40 ребят, а в школе занимаются 64 учащихся. Здесь проводится обучение детей с 1 по 9 классы.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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