"Пермэнерго" подключило к электрическим сетям модульную котельную в Куединском районе

CABEX
8 февраля 2017, 13:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» обеспечили электроснабжение новой блочно-модульной котельной в деревне Кирга Большегондырского сельского поселения.
Проведенные энергетиками мероприятия позволили обеспечить выдачу мощности, необходимой для работы котельной.
Новая блочно-модульная котельная будет обеспечивать теплом Киргинскую основную общеобразовательную школу и местный детский сад. Дошкольное учреждение посещают более 40 ребят, а в школе занимаются 64 учащихся. Здесь проводится обучение детей с 1 по 9 классы.