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Отраслевые новости: В мире

Путин ратифицировал соглашение по "Турецкому потоку"

Путин ратифицировал соглашение по Турецкому потоку

8 февраля 2017, 16:23
Рубрика: В мире
Метки: ТУРЕЦКИЙ ПОТОК

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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения по строительству газопровода "Турецкий поток", следует из опубликованного на портале правовой информации федерального документа.

Госдума ратифицировала соглашение 20 января, Совет Федерации — первого февраля. Оно рассчитано на 30 лет с возможностью пролонгации на последующие пятилетние периоды, передает РИА Новости.

Межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток" Россия и Турция подписали в октябре 2016 года. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая.

Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для транзита газа в европейские страны. Строительство второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе. Поставки топлива ежегодно принесут российскому бюджету 750 миллионов долларов только с первой нитки газопровода.

Президент Турции Тайип Эрдоган в начале декабря подписал ранее принятый турецким парламентом закон о ратификации соглашения с РФ по проекту строительства "Турецкого потока".

Соглашение, в частности, предоставляет участникам проекта ряд налоговых и таможенных льгот при строительстве газопровода.

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