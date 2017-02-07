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Пресс-релизы

"Ростелеком" продолжает реализацию программы "Устранение цифрового неравенства" в Новосибирской области

Ростелеком продолжает реализацию программы Устранение цифрового неравенства в Новосибирской области

8 февраля 2017, 14:13
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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Федеральной программой по устранению цифрового неравенства (УЦН) в Новосибирской области в ближайшие два года (2017-2018) планируется охватить 82 населенных пункта в семи сельских районах.

Стройка телекоммуникационных сетей развернется в Новосибирском, Тогучинском, Чановском, Болотнинском, Барабинском, Красноозерском и Баганском районах. Исполнителю программы – Новосибирскому филиалу ПАО «Ростелеком» – предстоит проложить до малых сел более 1 300 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

В Болотнинском районе в проект вошли 13 населенных пунктов. Общая протяженность магистральных сетей – 210 с лишним километров. Точки доступа появятся в деревнях Криврояш, Большая Черная, Киряково, Витебск, Кругликово, Новая Чебула. Большеречка и селах Новобибеево, Турнаево, Ача, Зудово, Варламово, Кунчурук.

Почти 286 километров оптического кабеля необходимо проложить до 14 малых населенных пунктов Тогучинского района. Беспроводным интернетом будут обеспечены жители поселков Каменная гора, Гремячинский, Русско-Семеновское, Пятилетка, Мирный, Смирновка, сел Дергоусово, Заречное, Златоуст, Гутово, Новоабышево, Вассино, деревни Боровлянка и станции Восточная.

Чтобы обеспечить доступом в интернет поселок Мирный, «Ростелекому» нужно будет построить свыше 72 километров телекоммуникаций от ближайшей АТС. Почти 50 километров – до станции Восточная, 40 с лишним – до Дергоусово.

Место расположения базовых станций в каждом населенном пункте определяют совместно жители, местные власти и специалисты «Ростелекома». Wi-fi сеть обеспечивает скорость передачи данных до 10 Мбит/с, действует в радиусе до 100 метров.

Через коллективные точки доступа можно подключать сеть RT Free, которая дает возможность бесплатно пользоваться порталом госуслуг и сайтами государственных органов. За 45 рублей в месяц селяне могут пользоваться wi-fi без всяких ограничений.

Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»: «По программе «Устранение цифрового неравенства» в ближайшие время нам предстоит выполнить серьезный объем работ по строительству новых оптических линий связи в сельских территориях. Сейчас в каждом районе ведутся работы по проектированию трасс ВОЛС УЦН. Кроме того, одновременно мы будем за свой счет строить так называемые линии привязки, чтобы обеспечить доступом в интернет жителей прилегающих территорий, а также социальные объекты». 

Компания: ПАО "Ростелеком"
Эта новость часть сюжета «Вопросы волоконно-оптической связи». Другие новости сюжета:

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