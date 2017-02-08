Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу ПС 220 кВ Вектор в Тюменской энергосистеме

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
8 февраля 2017, 15:00
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС
Специалисты филиалов АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» (Тюменское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для включения в работу подстанции (ПС) 220 кВ Вектор в Нефтеюганском энергорайоне Тюменской энергосистемы.
В рамках реализации проекта строительства новой подстанции выполнены монтаж открытых распределительных устройств (ОРУ) 220 кВ и 110 кВ с установкой двух автотрансформаторов 220 кВ установленной мощностью 125 МВА каждый, сооружение заходов линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ Пыть-Ях – Усть-Балык II цепь с отпайкой на ПС 220 кВ Каркатеевы с образованием ВЛ 220 кВ Пыть-Ях – Вектор с отпайкой на ПС Каркатеевы и ВЛ 220 кВ Вектор – Усть-Балык, а также строительство заходов ВЛ 110 кВ Ленинская - Нефтеюганская I, II цепь с образованием ВЛ 110 кВ Вектор – Ленинская I, II цепь и ВЛ 110 кВ Вектор – Нефтеюганская I, II цепь.
В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу ПС 220 кВ Вектор и заходов линий электропередачи специалисты ОДУ Урала и Тюменского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, согласовании технических условий на технологическое присоединение энергообъектов к электрическим сетям и проверке их выполнения, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. Специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставок) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр Тюменского РДУ.
Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электрических режимов, учитывающие особенности этапов строительства, позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.
Ввод в работу ПС 220 кВ Вектор повышает надежность электроснабжения энергоемких предприятий нефтегазодобывающего комплекса, а также обеспечивает возможность для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей в Нефтеюганском энергорайоне Тюменской энергосистемы – предприятий ЖКХ г. Нефтеюганска, ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «Соровскнефть».