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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2016 году "Ивэнерго" выполнил более 1200 подключений к электросетям

В 2016 году Ивэнерго выполнил более 1200 подключений к электросетям

8 февраля 2017, 13:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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Всего энергетики подключили 38 МВт, в том числе социальные объекты, предприятия и производства малого бизнеса.

Основная часть договоров на технологическое присоединение (ТП)  - подключение жилых домов физическими лицами (70%), в том числе подключены 8  многоквартирных домов. К началу текущего года выполнены заявки субъектов малого и среднего бизнеса - завершено технологическое присоединение 10 предприятий и производств, а также 12 объектов торговли. В 2016 году было выполнено технологическое присоединение   13 предприятий сельскохозяйственного назначения, среди которых  фермерские и подсобные хозяйства, цех по переработке молока.

Подключены к электросетям 7 социальных объектов, среди них – учебно-диагностический корпус ФГБУЗ МЦ "Решма", детский развлекательный центр, отделение почтовой связи в с. Мыт Верхнеландеховского района и храм Ильи Пророка Николо-Шартомского мужского монастыря. Стоит отметить, что также были подключены 90 объектов уличного освещения.

Всего за 2016 год в офисы обслуживания потребителей филиала «Ивэнерго» поступило 1657 обращений граждан о технологическом присоединении.

Напоминаем, что направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения можно в Личном кабинете на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru.  Также заявку можно подать и через единый интернет-портал ПАО «Россети» по технологическому присоединению портал-тп.рф.

Получить консультации по вопросам, касающимся деятельности «Ивэнерго», можно по номеру единого Контакт-центра 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) или по следующим телефонам: (4932) 26-88-88 в г. Иваново, (49343) 41-555 в г. Тейково, (49331) 3-08-58 в г. Кинешма.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго"
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