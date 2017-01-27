В 2016 году "Ивэнерго" выполнил более 1200 подключений к электросетям

CABEX
8 февраля 2017, 13:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Всего энергетики подключили 38 МВт, в том числе социальные объекты, предприятия и производства малого бизнеса.
Основная часть договоров на технологическое присоединение (ТП) - подключение жилых домов физическими лицами (70%), в том числе подключены 8 многоквартирных домов. К началу текущего года выполнены заявки субъектов малого и среднего бизнеса - завершено технологическое присоединение 10 предприятий и производств, а также 12 объектов торговли. В 2016 году было выполнено технологическое присоединение 13 предприятий сельскохозяйственного назначения, среди которых фермерские и подсобные хозяйства, цех по переработке молока.
Подключены к электросетям 7 социальных объектов, среди них – учебно-диагностический корпус ФГБУЗ МЦ "Решма", детский развлекательный центр, отделение почтовой связи в с. Мыт Верхнеландеховского района и храм Ильи Пророка Николо-Шартомского мужского монастыря. Стоит отметить, что также были подключены 90 объектов уличного освещения.
Всего за 2016 год в офисы обслуживания потребителей филиала «Ивэнерго» поступило 1657 обращений граждан о технологическом присоединении.
Напоминаем, что направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения можно в Личном кабинете на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru. Также заявку можно подать и через единый интернет-портал ПАО «Россети» по технологическому присоединению портал-тп.рф.
Получить консультации по вопросам, касающимся деятельности «Ивэнерго», можно по номеру единого Контакт-центра 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) или по следующим телефонам: (4932) 26-88-88 в г. Иваново, (49343) 41-555 в г. Тейково, (49331) 3-08-58 в г. Кинешма.