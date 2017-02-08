В России оценят ущерб от будущей непогоды

В РФ начата работа над созданием национальной стратегии по адаптации к изменению климата — федеральным ведомствам и властям регионов поручено создать методику расчета рисков и оценки ущерба от климатических изменений. Как говорят в Минприроды, цель — минимизация и предотвращение негативных последствий изменений климата как альтернатива траты денег на их ликвидацию. Пока на фоне роста числа опасных погодных явлений лишь шесть субъектов РФ предпринимают действия в области климатической политики: у остальных на это нет средств.



Белый дом утвердил изменения в плане реализации Климатической доктрины РФ — документе, предписывающем ключевые меры российской политики в области как снижения выбросов, так и адаптации к изменению климата до 2020 года. Поправки, в частности, предписывают Минстрою, Минэкономики, Минэнерго и правительствам регионов создать методику расчета рисков и оценку ущерба от климатических изменений, разработать комплекс мер и сценарии адаптации для зданий, систем транспорта и инфраструктуры — в связи с таянием вечной мерзлоты и ледников, увеличением количества осадков, числа наводнений и ураганов.



Как пояснили "Ъ" в Минприроды, речь идет о начале работы над стратегией по адаптации к изменению климата (по плану подготовки к ратификации Парижского соглашения она должна быть готова уже к июлю 2018 года). "Мы постепенно готовим субъекты РФ к мысли, что и они должны включаться в процесс работы по адаптации — пока большая часть из них занимается лишь ликвидацией последствий, в то время как ко многим негативным климатическим изменениям можно было бы подготовиться",— говорят в ведомстве.



По оценкам главы Минприроды Сергея Донского, ежегодно опасные погодные явления обходятся РФ в 30-60 млрд руб., а в целом прямые и косвенные последствия изменения климата несут для экономики страны угрозу среднегодовых потерь до 1-2% ВВП до 2030 года. Для наиболее уязвимых территорий (в числе которых, Дальний Восток, Сибирь, Арктика) оценка еще выше — до 4-5% регионального ВВП. По данным Климатического центра Росгидромета (КЦР), в 2016 году наиболее значимыми последствиями изменения климата стали пожары на юге Восточной Сибири и паводки в Приморье.



В целом на территории РФ потепление климата проявляется сильнее, чем в остальных регионах мира — 0,45°С за десять лет и 0,8°С в приполярных областях (в среднем по миру 0,17°С). В КЦР говорят о "дефиците" политики в области адаптации к изменениям климата, прежде всего, экстремальным — это, по мнению исследователей, продемонстрировали волна тепла 2010 года на европейской части страны, наводнения в Крымске в 2012 году и на Амуре в 2013, 2015 и 2016 годах. По данным исследователей, проблему представляет и возрастающая уязвимость инфраструктуры из-за "высокой степени ее износа, частого несоблюдения строительных норм и правил, освоения территорий, находящихся в зоне повышенного погодно-климатического риска".



Как рассказывают в Минприроды, на недавнем совещании в ведомстве представители лишь шести регионов смогли отчитаться о работе над адаптацией к климатическим изменениям — среди них Санкт-Петербург и Москва. Бездеятельность региональных властей во многом вызвана отсутствием средств на подобные мероприятия. "Необходимо принятие федерального закона, который бы обязал, а также выделил субъектам РФ средства на разработку и реализацию мер по адаптации к изменению климата, а также предотвращению опасных явлений",— заявил "Ъ" глава Минприроды Сергей Донской. Еще одной проблемой стало то, что в предыдущей версии стратегии одним из ведущих ведомств по созданию и реализации мер в области адаптации был назван Минрегион, однако министерство было расформировано в 2012 году.



Большая часть опрошенных "Ъ" экспертов положительно отзывается о внесенных поправках, но отмечает, что источники финансирования предлагаемых мер вновь не названы. "Меры по сути абсолютно верны — проблема в том, что они зачастую никак не подкрепляются финансовой поддержкой, в связи с чем их реализация либо становится очень проблематичной, либо переносится на неопределенный срок", — сетует председатель отраслевого отделения "Деловой России" по развитию бизнеса в сфере экологии Олег Плужников. Директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин также называет поправки крайне важными, призывая включать в ведущие направления работы по адаптации вопросы влияния изменения климата на охрану природы, леса и здоровье населения.

Источник: Коммерсант.