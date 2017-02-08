В Тихорецком филиале Кубаньэнерго прошел День мастера

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
8 февраля 2017, 14:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Первое в 2017 году традиционное производственное совещание – День мастера – прошло в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (группа «Россети»). В рабочей встречи приняли участие порядка 50 специалистов.
Руководство филиала, главные инженеры районов электрических сетей, а также инженерно-технический, диспетчерский персонал и мастера сетевых участков подвели итоги 2016 года и обсудили ряд важных производственных вопросов, в том числе оперативно-технологического управления и безопасности труда при производстве работ.
Участникам встречи разъяснили новые экологические нормы и стандарты, порядок оформления нарядов-допусков для работы в электроустановках, порядок работы с переключателем трансформатора, отметив важность вовремя проведенной диагностики.
Актуальной стала тема установки современных многофункциональных приборов учета электроэнергии и реализации энергосервисных контрактов в зоне ответственности филиала.
Отдельное внимание было уделено вопросу влияния психофизического состояния человека на уровень его работоспособности.
Подвел итоги производственного совещания первый заместитель директора – главный инженер Тихорецких электрических сетей Сергей Черных, наглядно на фотографиях он показал, как важно вовремя увидеть дефекты и неисправности оборудования и оперативно их устранить.
− Проведение традиционных Дней мастера позволяет инженерно-техническому персоналу, особенно молодым сотрудникам, обмениваться опытом в области охраны труда, эксплуатации и ремонта энергооборудования, знакомиться с работой других районов электросетей, совместными усилиями находить эффективные решения производственных задач, направленных на качественное энергоснабжение потребителей, − отметил директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь.