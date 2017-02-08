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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Тихорецком филиале Кубаньэнерго прошел День мастера

В Тихорецком филиале Кубаньэнерго прошел День мастера

8 февраля 2017, 14:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Первое в 2017 году традиционное производственное совещание –  День мастера – прошло в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (группа «Россети»). В рабочей встречи приняли участие порядка 50 специалистов.

Руководство филиала, главные инженеры районов электрических сетей, а также инженерно-технический, диспетчерский персонал и мастера сетевых участков подвели итоги 2016 года и обсудили ряд важных производственных вопросов, в том числе оперативно-технологического управления и безопасности труда при производстве работ.

Участникам встречи разъяснили новые экологические нормы и стандарты, порядок оформления нарядов-допусков для работы в электроустановках, порядок работы с переключателем трансформатора, отметив важность вовремя проведенной диагностики.

Актуальной стала тема установки современных многофункциональных приборов учета электроэнергии и реализации энергосервисных контрактов в зоне ответственности филиала.

Отдельное внимание было уделено вопросу влияния психофизического состояния человека на уровень его работоспособности.

Подвел итоги производственного совещания первый заместитель директора – главный инженер Тихорецких электрических сетей Сергей Черных, наглядно на фотографиях он показал, как важно вовремя увидеть дефекты и неисправности оборудования и оперативно их устранить.

− Проведение традиционных Дней мастера позволяет инженерно-техническому персоналу, особенно молодым сотрудникам, обмениваться опытом в области охраны труда, эксплуатации и ремонта энергооборудования, знакомиться с работой других районов электросетей, совместными усилиями находить эффективные решения производственных задач, направленных на качественное энергоснабжение потребителей, − отметил директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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