Акустический кабель, новинка от ОАО "Щучинский завод "Автопровод" на Cabex

ОАО "Щучинский завод "Автопровод" освоил производство акустического кабеля сечением 2*2,5 мм2; 2*4,0 мм2 и 2*6,0 мм2 соответствующего лучшим импортным аналогам Кабель предназначен для подключения приемников или усилителей, динамиков к звуковоспроизводящей аппаратуре, другой радиоэлектронной аппаратуры, а также для подключения другого электрооборудования на напряжение до 42 В переменного тока частотой до 20 кГц включительно или на постоянное напряжение до 80 В включительно.

Кабель состоит из двух электрических проводников в изоляции, из поливинилхлоридного пластиката изолированные жилы идентичны, но одна имеет полосовую расцветку для определения правильной полярности аудио сигнала. Материал проводника медь. Токопроводящая жила особо высокой гибкости для сечений 2,5 мм2; 4,0 мм2 - 5 класс, сечений 6,0 мм2 - 6 класса.

Щучинский завод «Автопровод» один из крупнейших производителей кабелей и проводов различного вида и назначения.

Одним из преимуществ «Автопровода» является широкий ассортимент. Это:

Автомобильные кабели и провода;

Монтажный кабель и провода;

Нагревательный кабель и провода;

Кабели и провода связи;

Установочные кабели и провода;

Кабель контроля и управления;

Радиочастотные кабели;

Кабель силовой;

Провода (заземления, соединительные, неизолированные, самонесущие, электроизоляционные).

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