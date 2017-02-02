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Акустический кабель, новинка от ОАО "Щучинский завод "Автопровод" на Cabex

Акустический кабель, новинка от ОАО Щучинский завод Автопровод на Cabex

8 февраля 2017, 14:41
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: Cabex-2017, АВТОПРОВОД

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ОАО "Щучинский завод "Автопровод" освоил производство акустического кабеля сечением 2*2,5 мм2; 2*4,0 мм2 и 2*6,0 мм2 соответствующего лучшим импортным аналогам Кабель предназначен для подключения приемников или усилителей, динамиков к звуковоспроизводящей аппаратуре, другой радиоэлектронной аппаратуры, а также для подключения другого электрооборудования на напряжение до 42 В переменного тока частотой до 20 кГц включительно или на постоянное напряжение до 80 В включительно.

Кабель состоит из двух электрических проводников в изоляции, из поливинилхлоридного пластиката изолированные жилы идентичны, но одна имеет полосовую расцветку для определения правильной полярности аудио сигнала.  Материал проводника медь. Токопроводящая жила особо высокой гибкости для сечений 2,5 мм2; 4,0 мм2 - 5 класс, сечений 6,0 мм2 - 6 класса. 

Щучинский завод «Автопровод» один из крупнейших производителей кабелей и проводов различного вида и назначения.
Одним из преимуществ «Автопровода» является широкий ассортимент. Это:

  • Автомобильные кабели и провода;
  • Монтажный кабель и провода;
  • Нагревательный кабель и провода;
  • Кабели и провода связи;
  • Установочные кабели и провода;
  • Кабель контроля и управления;
  • Радиочастотные кабели;
  • Кабель силовой;
  • Провода (заземления, соединительные, неизолированные, самонесущие, электроизоляционные).

Посетите стенд компании Щучинский завод «Автопровод» на выставке Cabex 2017, с 21 по 23 марта, Москва, КВЦ «Сокольники», ознакомьтесь с продукцией завода и выгодными предложениями

Получите бесплатный билет на выставку>>

Компания: Cabex

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