5 млн руб. направлено на расчистку трасс в Юго-Западном энергорайоне

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 февраля 2017, 17:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В 2016 году специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (группа «Россети») расчистили порядка 75 га просек девяти высоковольтных линий электропередачи. Эти линии обеспечивают электроснабжение более 80 тысяч человек, 132 социальных и ряда туристических объектов Черноморского побережья Краснодарского края. Затраты превысили 5 млн руб.
Работы в основном проводились с использованием специальной техники – мульчера. Эта современная машина высокой проходимости расчищает трассы ВЛ путем измельчения древесины и кустарника на корню. На сегодняшний день этот способ является не только наиболее эффективным и быстрым, но и самым экологичным.
– Расчистка и расширение просек, вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода, являются неотъемлемой частью проведения ремонтной программы, так как деревья, растущие на границе просеки, могут стать причиной технарушений, пожаров и травматизма людей, – пояснил главный инженер Юго-Западного филиала ПАО «Кубаньэнерго» Станислав Москаленко. – Особенно высок риск падения деревьев на линии электропередачи при неблагоприятных погодных условиях – сильном порывистом ветре и обильных снегопадах.
Кубаньэнерго напоминает, что ответственность за санитарную обрезку вдоль распределительных сетей 0,4-10 кВ в непосредственной близости от частных домовладений законодательно возложена на собственников земельных участков – администрацию, предприятия, организации и владельцев частных домовладений. Если расстояние от ветвей деревьев до проводов ВЛ минимально, необходимо подать заявку на отключение линии и только потом самостоятельно произвести санитарную обрезку в радиусе не менее одного метра от линии.